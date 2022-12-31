Важны именно детали: как правильно загадывать желания в новогоднюю ночь

Многое зависит от того, насколько продумано ваше желание

Новый год – это лучшее время, чтобы начинать изменять жизнь к лучшему и загадывать желания. Причем в новогоднюю ночь можно попросить у Вселенной что угодно — от мелких прихотей и помощи в осуществлении планов, до получения наследства от загадочной бабушки, которая, оказывается, все эти годы жила в Богом забытом городке на юге Австралии, а теперь все ее состояние должно отойти к вам.

Однако, чтобы ваше желание сбылось, его нужно правильно загадать. Эзотерики назвали 10 правил, которые с этим помогут, передает ТСН.

Как загадать желание на Новый год, чтобы оно сбылось:

Для начала запомните, что желать нужно только хорошее – добрые пожелания несут радость и счастье, а зло всегда возвращается к недоброму человеку как бумеранг. Одно из важнейших правил: не употребляйте частицу "не" во время загадки желаний. "Я не болею" — это неправильный вариант желания, надо говорить "я здоров". В то время как формулировку "я хочу" лучше заменить на "я желаю". Если вы хотите получить деньги, не стоит просить конкретную сумму – лучше распишите, на что вы собираетесь их потратить. Перед тем, как часы начнут бить 12 раз, приготовьте бумагу и карандаш. С наступлением Нового года нужно успеть записать свое заветное желание, сжечь бумагу, размешать ее в бокале с шампанским и выпить, пока часы еще отбивают полночь. Тогда ваше желание обязательно исполнится. Упрощайте ваши желания. Многосложные желания слишком запутаны и предусматривают много условий, а чем проще и понятнее желание, тем быстрее за него "возьмется" Вселенная. Почувствуйте результат от исполнения желания. Если оно верно, то мысли о его осуществлении будут вызывать у вас массу положительных эмоций. Также представьте во всех деталях момент, когда ваше желание исполнилось – как это будет, что вы будете испытывать в этот момент, где вы будете находиться и кто будет рядом с вами – чем продуманнее ваш сценарий, тем вероятнее выполнение такого замысла. Ваши желания должны иметь сроки исполнения. Но этот термин должен быть реальным. Если понимаете, что сегодня ваша мечта сложно реализуется или это почти нереально, дайте ей больше времени, чтобы все могло сложиться как нужно. Также для формирования желания самое важное — внутренняя вера. Все получаешь, когда действительно убежден в том, что этого стоишь. Поверьте в себя и жить станет гораздо легче! Желание должно касаться только вас, а не третьих лиц. Загадывать желание нужно максимально осторожно, чтобы не навредить никому другому. Будьте милостивы к другим людям и еще раз взгляните на первое правило.

Удачи в Новом году!

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