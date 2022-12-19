Таролог рассказал, будет ли рф бомбить Украину в новогодние праздники: "Вряд ли нас что-то выбьет из колеи"

Эксперт рассказал, испортит ли нам праздники рф ударами с воздуха.

Несмотря на обстрелы и продолжающуюся войну, несгибаемые украинцы активно готовятся к новогодним праздникам. Однако вопрос, не готовит ли нам на Новый год и Рожество "подарок" и рф — остается открытым. Чего ждать Украине в новогодний период пытаются предугадать астрологи и тарологи.

Таролог, ясновидящий и целитель Валерий Шатилович также присоединился к обсуждению этой темы, и в интервью YouTube-каналу "Прогноз" рассказал, что же может нас ждать в предновогодний и новогодний период.

"Ситуация будет непростой. Сейчас у нас все дни напряженные и непростые, сейчас идет зима, очень много угроз… Но не могу сказать, что будут какие-то события, невиданные до сих пор, или то, что нас выбьет из колеи", — убеждает таролог.

Также он отметил, что на Рождество 24-25 декабря нас ждет "приятный подарок" от западных партнеров. Это могут быть как введение новых санкций против рф, так и вооружение. Массовых ударов, в эти дни быть не должно.

Ранее таролог Людмила Хомутовская заявила, что военные действия в нашей стране закончатся весной 2023 года.

Напомним, что участник шоу "Битва экстрасенсов" Сергей Кобзарь рассказал, когда придет конец путинскому режиму.