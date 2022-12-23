Как разбогатеть в 2023 году: ритуалы на удачу и деньги в Рождественскую ночь

Используем простые обряды, чтобы улучшить все сферы своей жизни в будущем

Славянские обряды на Рождество наделены удивительной силой. Это особое время, когда магия помогает кардинально изменить жизнь каждого человека. Именно в Рождественскую ночь при помощи гаданий молодые девушки могут узнать свою судьбу, а взрослые мужчины, которые хотят достичь финансовой независимости, провести несложные ритуалы по привлечению денежной удачи.

Заговор на Рождество позволит привлечь много денег и успехов в работе, пишет vkazivka. Рождественская ночь подарит все, что только человек пожелает. Но не забывайте, что обряды работают от искренних желаний и веры в то, что все обязательно сбудется.

Заговор на удачу в Рождественскую ночь

Из атрибутов нужно иметь церковную свечу и святую воду. Ритуал проводится только при условии, что на небе видна Луна. Фаза небесного светила не имеет никакого значения. В ночь, когда родился Иисус, нужно подойти к окну, а на подоконник выставить воду и зажженную свечу. При появлении первой звезды, читаем это:

"Вифлеемская звезда на небе сверкает, весь мир говорит о радости. Родился на свет спаситель Иисус, ребенок появляется на свет, счастье в мире просыпается. Буду довольный и счастливый я, раб Божий (имя), будет успех мне во всех делах. Аминь"

Повторяем заклинание ровно 3 раза, а затем тушим свечу.

Заговор на богатство в Рождественскую ночь

Денежные сговоры следует читать на деньги (банкноты или монеты). Атрибут, который поможет добиться целей, послужит амулетом в будущем. Для проведения обряда понадобится:

новый цветочный горшок (он покупается в канун Рождества, брать сдачу за покупку нельзя)

святая вода, принесенная из церкви

кошелек, деньги – любые вещи, которые ассоциируются с богатством

3 зеленые свечи

горсть земли, принесенную из леса

Проведение ритуала

Как только сядет солнце в новый горшок, в который еще не сажали никаких растений, засыпается горсть земли. Вокруг горшка расставляются три свечи. Кошелек или купюры прячем под горшком. Проводя указательным пальцем по ободку горшка, произносим:

"Как звенят все 12 месяцев, так звенеть будут золотые монеты у раба Божия (имя). Деньги к деньгам. Золото к золоту, кошелек к кошелькам. Аминь"

Заговор в рождественскую ночь повторяется трижды. После обрядов никому не рассказывайте о совершаемых магических действиях.

Ранее "Телеграф" писал, что строго запрещено делать в Рождество 25 декабря.