Таролог дал неутешительный прогноз про отключение электроэнергии: "Выпадает карта ожидания"

Увы, но быстрого решения этой проблемы не будет

Известный экстрасенс и таролог Макс Гордеев, который ранее рассказал, насколько реальны угрозы кремля применить ядерное оружие, поделился своим прогнозом касательно того, когда же наконец-то стабилизируется ситуация с электричеством в Украине. И, увы, но прогноз не совсем утешительный.

Своим прогнозом он поделился в интервью Славе Демину. Гордеев отметил, что для полного восстановления света в Украине понадобиться около шести месяцев, что значит, что до лета о стабильности пока речи не ведется. Более того, Киев и Киевская область остаются в наихудшем состоянии.

"Я вижу негативный аспект. Я вижу прилеты, которые еще, к сожалению, будут…Я вижу, что ситуация будет не очень позитивной где-то до двух месяцев. Стабильности нет. И снова выпадает карта ожидания" — отметил таролог.

Также, согласно прогнозу Влада Росса, в декабре уже не будет столь жестких и ужасающих обстрелов со стороны россии. По его словам, последний месяц 2022 года обещает быть "более мягким месяцем", чем предыдущие.

Помимо этого, мы писали, что Влад Росс также озвучил свой прогноз и касательно применения ядерного оружия.