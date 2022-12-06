Какие игрушки нельзя вешать на елку, чтобы не привлечь неудачи в 2023-м году

Размер игрушек должен быть обычным. Не стоит делать ёлку слишком яркой

Предпраздничный сезон накануне Рождества и Нового года уже начался, и самое время подумать о том, чем вы будете украшать свою елку. Мы уже рассказывали, как вы можете украсить елку энергоэффективно, однако стоит напомнить, что елочные игрушки обладают особой энергетикой, поэтому и украшения нужно выбирать тщательно, стараясь задобрить символ наступающего года.

Правильное оформление и размещение ёлки поможет сделать начало года продуктивным и благоприятным, не зависимо от того, каким будет расположение планет, пишет slovofraza. На какие факторы важно обратить внимание?

Елка и ее расположение

Перво-наперво важно разобраться c место, в котором стоит расположить ёлку. В этом году она должна быть расположена в секторе семьи — то есть, на востоке.

Сама ёлка должна быть скромной — как в плане размеров, так и в плане украшений. Если у вас есть только большая ёлка, попробуйте заменить ее более маленькой. В идеале можно поставить две маленькие ёлки — в зоне семьи и в зоне любви и брака, которая находится в юго-западной части дома. Предварительно ее тоже нужно будет активировать.

Цвет игрушек

Для начала важно определиться с цветом. Исходя их того, какая стихия будет править миром в 2023 году, можно предположить, что лучшим будет черный цвет, но это не так. Само собой, использовать игрушки черного цвета можно. Не стоит относиться к этому оттенку как к олицетворению чего-то плохого. Если хочется сделать ёлку чуть более яркой, можно использовать другие цвета, символизирующие стихию Воды: синий, голубой, бирюзовый. Все оттенки должны быть естественными, так как Кролик ненавидит неестественные расцветки.

Размер и форма игрушек

Размер игрушек должен быть обычным. Не стоит делать ёлку слишком яркой. Достаточно сдержанных игрушек на тему природы, дома и семьи. Кролик любит все природное и натуральное, поэтому можно весить настоящие шишки и украсить ёлку настоящими ветками ели.

Не должно быть игрушек в форме хищных зверей. Худший выбор для встречи 2023 года — игрушки в форме тигра, дракона, медведя. Согласно восточным приметам, такие игрушки точно лишат вас удачи в новогоднюю ночь и в первые дни года. Игрушки же в форме самого кролика или зайца будут очень кстати.

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