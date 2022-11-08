Почему нельзя оставлять недопитый чай: существуют большие риски притянуть проблемы

Можно разозлить духов, которые принесут в жизнь неудачи

Что может быть сложного в простом питье чая? Оказывается, это только с виду так просто, однако есть несколько важных примет и суеверий про чаепитие, которые не стоит нарушать, чтобы не привлечь в свою жизнь проблемы. К примеру, нельзя пить чай или кофе с ложкой в стакане или чашке. А сегодня мы хотим вам рассказать, почему никогда нельзя оставлять чай недопитым.

Как отмечает Ukr.Media, наши предки всегда с уважением относились к еде и напиткам, поэтому считали, что их категорически нельзя оставлять. Нужно было максимально стараться все полностью съедать и выпивать. Почему - читайте далее.

Почему нельзя оставлять недопитый чай

Недопитый чай может стать причиной того, что вы останетесь без счастья и удачи на долгое время.

Согласно восточным традициям — недопитый чай может лишить человека жизненной энергии и сил, ведь если напиток не будет выпит весь, то и силы вообще не будет.

Если чашка с чаем была недопита в кругу родственников, то скоро может быть большое разочарование и болезненное расставание с близким человеком.

Если чай не допил человек, состоящий в браке, то он рискует узнать про свою вторую половинку не самую приятную новость, которая даже может стать причиной развода.

Также недопитый чай может сулить финансовые потери и серьезные проблемы со здоровьем. Это в том случае, если чай был недопит в компании не очень приятных для вас людей.

В гостях нужно постоянно допивать чай, чтоб не бросить свою жизненную энергию и силы у чужих людей.

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