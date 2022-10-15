Почему нельзя надевать юбку через ноги: примета о семейной жизни

Прикольная примета для женщин, которая не лишена смысла.

Есть множество интересных примет, которые, на первый взгляд, кажутся странными и даже нелепыми. К примеру, сломанное кольцо на руке может привлечь неприятности в семейной жизни, а большое количество подушек приведет к одиночеству.

Не обошли стороной народные наблюдения и одежду. "Телеграф" нашел любопытный женский запрет, который объясняет, как правильно надевать на себя юбку, чтобы в семье был лад и мир.

Почему нельзя надевать юбку через низ: примета

Если незамужняя девушка надевает юбку через ноги, а не через голову – у нее не будет мужа или же брак окажется неудачным и недолговечным.

Замужняя женщина, имеющая манеру облачаться в юбку снизу, притягивает в семью неверность. Муж будет ей изменять, причем до тех пор, пока она не избавится от этой привычки.

Объяснение проблемы с точки зрения эзотерики достаточно простое. Движение потока сексуальной "женской" энергии направлено сверху вниз, т.е. юбку и платье следует надевать через голову. А натягивая на себя одежду в противоположном направлении, женщина вызывает обратный процесс, прихватывает снизу негативную энергетику, в целом отрицательно влияющую на женское здоровье.

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