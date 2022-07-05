Почему незамужним девушкам нельзя заводить кота: чем животное может навредить

Оказывается, это милое животное может навредить своей незамужней хозяйке.

Часто, особенно когда человек живет один, чтобы не было ак грустно и скучно, многие заводят себе домашнего питомца. Это может быть котенок, щенок, попугай, грызун или даже какое-то экзотическое животное. Однако, согласно народных примет, девушкам, которые не вступили в брак, категорически нельзя заводить кота, а это один из самых популярных домашних питомцев. Отметим, что примет о котах в народе очень много, и не все они положительные.

О том, почему же одиноким девушкам не стоит заводить котенка, пишет Ukr.Media. В народе верят, что хозяйки котов маловероятно, что выйдут замуж.

Почему незамужним девушкам нельзя заводить кота

Венец безбрачия — считается, что если у незамужней дамы есть кот, то он будет "отпугивать" всех кавалеров и женихов от своей хозяйки. Мужчины не смогут побороть ревность к животному.

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Ошибочный путь — издавна считалось, что кошка это "атрибут" ведьмы, что автоматически означает не совсем праведный образ жизни. Поэтому в народе и появилась примета, что владелицы котов могут "сбиться со своего пути" и пойти по кривой дорожке.

— издавна считалось, что кошка это "атрибут" ведьмы, что автоматически означает не совсем праведный образ жизни. Поэтому в народе и появилась примета, что владелицы котов могут "сбиться со своего пути" и пойти по кривой дорожке. Одиночество — несмотря на поговорку "тот у кого есть кот, никогда не будет одинок", дамы, у которых есть этот питомец, таки будут одни. Из-за того, что вс внимание будет уделяться питомцу, девушке станет все сложней налаживать связи с социумом, и тем более строить отношения с мужчинами.

"Телеграф" ранее писал про породы кошек, которые подходят для семей с детьми. Одним из важных факторов комфортного совместного существования являются сходные графики сна. Кота можно приучить спать по ночам.