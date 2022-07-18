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Не разбавляйте чай водой, если не хотите упустить удачу: популярные приметы, связанные с чаем

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Народные приметы про чай Новость обновлена 18 июля 2022, 09:42
Народные приметы про чай

Стоит знать, чего ожидать в будущем в зависимости от того, какой чай был разбавлен

Качественный чай — продукт, который укрепляет иммунитет и помогает от простуд в холодную пору года. С данным напитком связано много примет и суеверий.

Большинство из нас имеет, на первый взгляд, безобидную привычку разбавлять водой чай, чтобы сделать напиток более холодным. Однако такое действие может угрожать разладом в отношениях с окружающими людьми, пишет rsute.

Примета гласит, что если разбавлять горячий чай холодной водой, то в семье могут возникнуть недопонимание и может произойти расставание с любимым человеком.

По-разному примета также толкуется в зависимости от того, какой чай разбавляется:

  • Черный. С любимым человеком можно поссориться.
  • Зеленый. С коллегой по работе могут возникнуть конфликтные ситуации.
  • Каркаде. Будет высокий риск поссориться с родителями.
  • Травяной. Со знакомыми могут возникать неприятные ситуации.
  • С добавками. Конфликт может произойти с незнакомым человеком.

Ранее "Телеграф" писал, почему нельзя пить чай с ложкой в кружке.

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#Чай #Приметы #Народные приметы