Не разбавляйте чай водой, если не хотите упустить удачу: популярные приметы, связанные с чаем
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Стоит знать, чего ожидать в будущем в зависимости от того, какой чай был разбавлен
Качественный чай — продукт, который укрепляет иммунитет и помогает от простуд в холодную пору года. С данным напитком связано много примет и суеверий.
Большинство из нас имеет, на первый взгляд, безобидную привычку разбавлять водой чай, чтобы сделать напиток более холодным. Однако такое действие может угрожать разладом в отношениях с окружающими людьми, пишет rsute.
Примета гласит, что если разбавлять горячий чай холодной водой, то в семье могут возникнуть недопонимание и может произойти расставание с любимым человеком.
По-разному примета также толкуется в зависимости от того, какой чай разбавляется:
- Черный. С любимым человеком можно поссориться.
- Зеленый. С коллегой по работе могут возникнуть конфликтные ситуации.
- Каркаде. Будет высокий риск поссориться с родителями.
- Травяной. Со знакомыми могут возникать неприятные ситуации.
- С добавками. Конфликт может произойти с незнакомым человеком.
Ранее "Телеграф" писал, почему нельзя пить чай с ложкой в кружке.