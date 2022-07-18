Не разбавляйте чай водой, если не хотите упустить удачу: популярные приметы, связанные с чаем

Стоит знать, чего ожидать в будущем в зависимости от того, какой чай был разбавлен

Качественный чай — продукт, который укрепляет иммунитет и помогает от простуд в холодную пору года. С данным напитком связано много примет и суеверий.

Большинство из нас имеет, на первый взгляд, безобидную привычку разбавлять водой чай, чтобы сделать напиток более холодным. Однако такое действие может угрожать разладом в отношениях с окружающими людьми, пишет rsute.

Примета гласит, что если разбавлять горячий чай холодной водой, то в семье могут возникнуть недопонимание и может произойти расставание с любимым человеком.

По-разному примета также толкуется в зависимости от того, какой чай разбавляется:

Черный. С любимым человеком можно поссориться.

С любимым человеком можно поссориться. Зеленый. С коллегой по работе могут возникнуть конфликтные ситуации.

С коллегой по работе могут возникнуть конфликтные ситуации. Каркаде. Будет высокий риск поссориться с родителями.

Будет высокий риск поссориться с родителями. Травяной. Со знакомыми могут возникать неприятные ситуации.

Со знакомыми могут возникать неприятные ситуации. С добавками. Конфликт может произойти с незнакомым человеком.

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Ранее "Телеграф" писал, почему нельзя пить чай с ложкой в кружке.