Почему хлеб никогда нельзя выбрасывать из дома: эту ошибку совершает каждый второй

Не все вещи можно бездумно выбрасывать.

Наверняка каждый знает, что от ненужных вещей нужно избавляться быстро и без сожалений, чтобы на их место могли прийти новые. Однако не все так просто ведь согласно народным приметам, есть некоторые вещи, которые категорически запрещено выбрасывать.

Эзотерики отмечают, что выбросив эти предметы, вы можете навредить себе и своим близким, пишет портал "Так просто". Среди таких вещей и хлеб. Однако это не значит, что от этих вещей вообще никак не избавиться, главное знать, как их правильно выбрасывать.

Вещи, которые нельзя выбрасывать из дома

Часы. Согласно народным приметам, это то же самое, что выбрасывать свое время. Поэтому пока есть возможность, часы нужно чинить. Если уж они сломались окончательно, то нужно разобрать их на маленькие детальки и выбросить, приговаривая: "Спасибо, что хорошо служили. Отпускаю на покой, чтобы других хозяев не знали".

Кошелек — это некий денежный талисман, поэтому, чтобы не лишить себя энергетики достатка. Прежде чем выбрасывать старый кошелек нужно провести ритуал: с недельку поносить два кошелька вместе, а после старый можно выбросить, но перед этим в него нужно положить купюру из нового кошелька.

— это некий денежный талисман, поэтому, чтобы не лишить себя энергетики достатка. Прежде чем выбрасывать старый кошелек нужно провести ритуал: с недельку поносить два кошелька вместе, а после старый можно выбросить, но перед этим в него нужно положить купюру из нового кошелька. Фотографии — снимки хранят энергетику того человека, который на них запечатлен. Если вы хотите таки проститься со старыми фото, то лучше всего их сжечь.

— снимки хранят энергетику того человека, который на них запечатлен. Если вы хотите таки проститься со старыми фото, то лучше всего их сжечь. Хлеб — если он испортился, лучше скормить его птицам на улице или утками в пруду, покрошив его на мелкие кусочки.

— если он испортился, лучше скормить его птицам на улице или утками в пруду, покрошив его на мелкие кусочки. Иконы — любые религиозные предметы выбрасывать нельзя. Все эти вещи лучше отнести в церковь, если вам они больше не нужны.

Ранее, "Телеграф" писал о вещах, способных отпугивать удачу и деньги. Что нельзя хранить в доме, чтобы не навлечь на себя беду — читайте в нашем материале.