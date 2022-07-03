Чому хліб ніколи не можна викидати з дому: цю помилку робить кожен другий

Не всі речі можна бездумно викидати.

Напевно, кожен знає, що від непотрібних речей потрібно позбавлятися швидко і без жалю, щоб на їх місце могли прийти нові. Однак не все так просто, згідно з народними прикметами, є деякі речі, які категорично заборонено викидати.

Езотерики зазначають, що викинувши ці предмети, ви можете нашкодити собі та своїм близьким, пише портал "Так просто". Серед таких речей і хліб. Однак це не означає, що цих речей взагалі ніяк не позбутися, головне знати, як їх правильно викидати.

Речі, які не можна викидати з дому

Годинник. Згідно з народними прикметами, це те саме, що викидати свій час. Тому доки є можливість, годинник треба лагодити. Якщо вже вони зламалися остаточно, то треба розібрати їх на маленькі детальки та викинути, примовляючи: "Дякую, що добре служили. Відпускаю на спокій, щоб інших господарів не знали ".

Гаманець — це якийсь грошовий талісман, тому щоб не позбавити себе енергетики достатку. Перш ніж викидати старий гаманець, потрібно провести ритуал: з тиждень поносити два гаманці разом, а після старий можна викинути, але перед цим у нього потрібно покласти купюру з нового гаманця.

— це якийсь грошовий талісман, тому щоб не позбавити себе енергетики достатку. Перш ніж викидати старий гаманець, потрібно провести ритуал: з тиждень поносити два гаманці разом, а після старий можна викинути, але перед цим у нього потрібно покласти купюру з нового гаманця. Фотографії — знімки зберігають енергетику тієї людини, яка на них зображена. Якщо ви хочете таки попрощатися зі старими фото, краще їх спалити.

— знімки зберігають енергетику тієї людини, яка на них зображена. Якщо ви хочете таки попрощатися зі старими фото, краще їх спалити. Хліб — якщо він зіпсувався, краще згодувати його птахам на вулиці або качками в ставку, покришивши його на дрібні шматочки.

— якщо він зіпсувався, краще згодувати його птахам на вулиці або качками в ставку, покришивши його на дрібні шматочки. Ікони – будь-які релігійні предмети викидати не можна. Всі ці речі краще зарахувати до церкви, якщо вам вони більше не потрібні.

Раніше, "Телеграф" писав про речі, здатні відлякувати удачу та гроші. Що не можна зберігати в будинку, щоб не накликати на себе лихо — читайте у нашому матеріалі.