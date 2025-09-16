На фронте убили Путина? ВСУ показали интересное видео с передовой

Видео работы бойцов подразделения "Спартан" завирусилось в сети

Есть немало слухов, что глава России Владимир Путин имеет "двойников". Интересно, что оккупанта, похожего на российского лидера, недавно застрелили на фронте.

Соответствующее видео распространяет паблик "Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами". Известно, что бойцы подразделения "Спартан" уничтожили оккупанта, очень сильно похожего на Путина.

На видео видно, как сначала в место, где находился оккупант, падает снаряд. А следующим кадром показывают убитого солдата армии РФ. Однако любопытство вызывает его лицо, ведь у него сильное сходство с Путиным. Именно поэтому в сети уже начали писать, что бойцы "Спартана" убили "двойника" Путина.

Осторожно, видео содержит чувствительные кадры 18+.

"Спартан" ликвидировал "Путина". Он мог стать двойником и играть свою роль, но поехал на войну и сдох", — говорится в сообщении.

Заметим, что каждый год появляется немало слухов о двойниках Путина. Так, весной 2025 во время визита российского лидера в Курскую область искусственный интеллект заметил странную деталь. ИИ, анализируя эти фото Путина, предположил, что это мог быть двойник, ведь довольно сильно отличалась мимика, некоторые черты лица и т.д.

Учитывая это, можно сказать, что ликвидация "двойника" Путина на фронте настоящая потеря для Кремля. Так как он мог "играть роль" правителя России, но выбрал смерть в окопах.

Напомним, что фото Путина без фотошопа поразило сеть. В глаза бросаются не только глубокие морщины и сильная худоба, но и осунувшийся, истощенный вид.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие пластические операции делал Путин и как он выглядит сейчас.