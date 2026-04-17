Украинца приговорили к пожизненному из-за убийства младенца на Кировоградщине: это был не первый вопиющий случай в области

Прокурорам пришлось подавать апелляцию

Жителя села Палиивка Маловысковского района в Кировоградской области приговорили к пожизненному заключению. Мужчина систематически издевался над 8-месячным младенцем, пока не убил его.

Об этом сообщает Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Обвинение добилось максимальной меры наказания, предусмотренного законом.

Что произошло с мальчиком

Кравченко отметил, что последний месяц своей жизни ребенок провел в невыносимых муках. Мужчина систематически издевался над младенцем: бил, бросал, гасил окурки о кожу, опрокидывал коляску вместе с ребенком.

"А однажды он, в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил малыша головой о стену. В тот же день мальчик скончался", – говорится в публикации.

Экспертиза подтвердила, что это было не разовое насилие, а продолжительные пытки. На теле ребенка обнаружены многочисленные ожоги, гематомы и ссадины.

Сначала суд вынес более мягкий приговор

"На протяжении лет обвиняемый не признавал вины и пытался переложить ответственность на мать", — пишет Генеральный прокурор.

Осенью 2025 года Благовещенский районный суд назначил убийце наказание в виде 15-летнего лишения свободы. Прокуроры подали апелляционную жалобу по приговору суда первой инстанции, поскольку считали это наказание несоразмерным с содеянным.

"Справедливость — это не об эмоциях. Это о принципе: каждый, кто поднимает руку на ребенка, должен знать, что ответ государства будет максимально жестким. Пожизненный приговор – это максимальная мера, предусмотренная законом. Но даже он не способен восстановить справедливость в полном смысле", – резюмировал Кравченко.

На Кировоградщине уже была жуткая смерть малыша

Стоит отметить, что в 2015 году тело 8-месячного мальчика обнаружили в пустой квартире в городе Александрия. Как сообщала gazeta.ua, правоохранителей вызвали соседи из-за того, что услышали неприятный запах.

Тело ребенка пролежало в доме от 4 до 6 дней и уже начало разлагаться. Мать мальчика, снимавшую квартиру вместе с двумя знакомыми, объявили в розыск. Последние две недели соседи ее не видели.

Они рассказали: несмотря на то, что в квартире был притон, ребенок был ухоженным. Уже через неделю после исчезновения матери соседи видели ее сожителя, который нес домой молоко.

