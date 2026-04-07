Жорстоке вбивство українця на Балі: за інформацію про злочинців оголошено велику нагороду

За помощь в задержании преступников, фигурирующих в правонарушениях относительно украинца Игоря Комарова, объявлено о выплате немалого вознаграждения. Соответствующую информацию обнародовало Международное детективное агентство Focus Security Consulting and Investigations, действуя по доверенности семьи погибшего.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-релиз детективного агентства.

"К нашей компании обратилась семья погибшего с целью сбора и передачи полиции сведений, которые могут позволить выйти на след и задержать подозреваемых в гибели молодого человека. Мы сопровождаем семью в этот трудный для нее момент по договору о сотрудничестве с момента похищения", — сообщает Focus Security Consulting and Investigation в интервью РБК-Украина.

Отмечается, что семья погибшего установила премию в размере до 100 тыс. долларов за достоверную информацию, которая поспособствует аресту лиц, которые считаются причастными к похищению, пыткам и убийству Игоря Комарова. Преступные действия были совершены на Бали в феврале 2026 года.

"Характер преступления говорит о том, что его планировали длительное время, и в нем был задействован значительный состав участников. Некоторые из них могли не знать или догадываться о конечной цели организаторов.

Это не снимает с них ответственности, но может существенно снизить наказание. К тому же, добровольное сотрудничество с органами следствия всегда учитывается судом.

Не следует забывать и о тех странах, в которых, вероятно, скрываются подозреваемые. Для местных жителей объявленная награда очень значительная сумма, которая может побуждать их предоставить сведения и способствовать задержанию злоумышленников", — отмечает агентство в интервью РБК- Украина.

Кого разыскивают

По запросу индонезийской полиции Интерпол выдал "красные карточки" (red notice) на шестерых человек:

Василий Немеш (VASYL NEMESH)

Владислав Аханов (VLADISLAV AKHANOV)

Николай Петрик (NIKOLAI PETRIK)

Роман Мельник (ROMAN MELNYK)

Денис Галушко (DENYS HALUSHKO)

Сергей Моисеев (SERGEI MOISEEV)

Актуальный список подозреваемых можно проверить на официальном сайте Интерпола.

Добавим, что список подозреваемых может меняться по результатам следствия. Поэтому детективы рекомендуют отслеживать ситуацию только на официальном сайте Интерпола. Это поможет избежать случайных совпадений.

В агентстве объясняют, что из-за тяжести преступления фигурантов дела может ожидать высшая мера наказания.

"Учитывая издевательства и прижизненные увечья, которые были нанесены жертве, особый цинизм, с которым Игоря убили, а затем расчленили его тело, прокурор потребует только казни. Это же касается и заказчика преступления, которое по закону несет ту же ответственность, что и исполнитель.

Те, кто помогал совершить преступление или знал о планах преступников, их самих, но не сообщил следствие, тоже подпадают под уголовную ответственность по закону Индонезии и рискуют получить максимальное наказание. Предполагаем, что суд над ними будет показателен", — добавляет представитель агентства.

За какую именно информацию о фигурантах дела будут давать вознаграждение

Агентство Focus отмечает, что гарантирует полную анонимность информаторам. Ценными для следствия считаются:

точное местонахождение разыскиваемого (адрес, геолокация, подтвержденные фото/видео с привязкой ко времени);

документы, подтверждающие использование поддельных паспортов, маршруты передвижения, каналы финансирования;

аудио- или видеозаписи, на которых разыскиваемый обсуждает обстоятельства преступления или свою роль;

сведения, позволяющие установить личность заказчика (организатора) преступления, если он не входит в число уже объявленных в розыск;

любые другие данные, которые после проверки будут признаны ключевыми для задержания.

Полученную информацию будут проверять

Экспертная группа агентства Focus осуществляет тщательную проверку получаемых сообщений. Самый высокий приоритет предоставляется следующим фактам:

мультимедийные доказательства: фото и видеоматериалы с оригинальными метаданными (EXIF-данные), позволяющие установить точное время и координаты съемки;

документальное подтверждение логистики: копии билетов, данные о бронировании жилья, банковские чеки или транзакции, фиксирующие маршруты передвижения разыскиваемых;

цифровые следы: скриншоты электронной переписки или сообщений в мессенджерах, содержащих верифицированные данные об участниках или обстоятельствах дела;

корреляция с официальным следствием: сведения, которые можно сопоставить и подтвердить с помощью оперативных баз данных правоохранительных органов.

В то же время важно отметить, что вознаграждение не выплачивается за слухи или данные из открытых источников (соцсетей) без уникальных деталей. Деньги можно получить только после фактического задержания лиц.

Также агентство Focus не требует раскрытия личности информатора во время первой коммуникации и верификации данных. Идентифицировать лицо будут только на стадии выплаты вознаграждения для юридического оформления договора. Вопросы налогообложения полученных средств информатор решает самостоятельно.

Как передать информацию

Все данные принимаются исключительно через защищенный канал связи — через Email: komarov.bali@focusinv.co.il.

В агентстве подчеркивают, что личные встречи без предварительного согласования по почте не проводятся. Сообщения в комментариях к публикациям в социальных сетях не рассматриваются как основание для выплаты.

В то же время детективы добавляют, что умышленное предоставление ложных показаний с целью обогащения или препятствования следствию влечет уголовную ответственность. Данные лиц, пытающихся совершить мошенничество, будут немедленно переданы правоохранительным органам страны их проживания.

Сообщения для участников преступной группировки

Детективы агентства Focus совместно с правоохранительными органами подчеркивают, что следствие уже владеет подробной информацией о распределении ролей в преступлении.

Пока четко разграничены действия организаторов, исполнителей и тех, кто выполнял второстепенные функции — водителей или наблюдателей, которые могли не осознавать истинных намерений убийц. В рамках уголовного преследования эти отличия будут иметь решающее значение.

Также детективы обратились к находящимся рядом с разыскиваемыми. Предоставляем текст обращения:

Вы можете продолжать скрываться, неся равную ответственность с теми, кто пытал и совершил убийство человека, выступая их пособниками. По законам Индонезии за такого рода преступления предусмотрено максимальное наказание вплоть до высшей степени.

Но вы также можете первыми предоставить информацию, которая приведет к задержанию лиц, реально ответственных за издевательство и смерть человека, и тем самым получить не только денежное вознаграждение, но возможность донести до следствия свою непричастность к тяжким преступлениям.

Мы гарантируем, что все полученные данные будут переданы правоохранительным органам с отметкой о сотрудничестве Информатора. Законодательство предусматривает смягчение наказания для соучастников, способствовавших раскрытию преступления.

Мы также обращаем внимание, что это преступление не подлежит сроку давности. Заказчик этого зверства, остающийся на свободе, заинтересован в том, чтобы причастные продолжали нести груз розыска.

Он уже получил то, ради чего все затевалось. Вы рискуете провести годы в бегах, тогда как его имя остается в тени. Информация о нем также является основанием для выплаты вознаграждения.

Что известно об исчезновении Комарова

На пляже Кетевелл в районе Гианьяр на Бали были обнаружены расчлененные человеческие останки. Полиция некоторое время проверяла возможную связь с исчезновением молодого человека известной блоггерши Евы Мишаловой Игоря Комарова.

Позже полиция объявила результаты ДНК-экспертизы, проведенной на найденных частях тела. Как выяснилось, обнаруженные остатки расчлененного тела принадлежат пропавшему украинцу Игорю Комарову.

Как сообщалось, Игоря Комарова похитили 15 февраля в Джимбаране. По словам детектива, второй жертве похищения удалось отбиться на месте нападения. Одного из подозреваемых, причастного к аренде авто, задержали. Он заявлял, что не знал о преступных намерениях.