В Виннице двух военных ТЦК порезали ножом. Все детали преступления

Нападающего уже задержали

В субботу, 4 апреля, в Виннице мужчина напал на двух военнослужащих ТЦК. Обоим были нанесены ножевые ранения, пострадавшие в больнице.

Как сообщил Винницкий областной ТЦК и СП, нападающим оказался нарушитель военного учета с 2025 года.

"Пострадавшие военнослужащие были оперативно доставлены в медицинское учреждение. По состоянию на данный момент, один из военнослужащих находится в состоянии средней тяжести и находится в отделении реанимации. Состояние другого оценено как удовлетворительное", — говорится в сообщении.

Отмечается, что нападение произошло во время проверки документов у гражданина. По данным ведомства, военнослужащие действовали согласно протоколу. После того как они представились и пытались проверить документы у мужчины, он внезапно достал нож и нанес несколько ножевых ранений сотрудникам ТЦК.

На месте происшествия работают правоохранительные органы, обстоятельства инцидента устанавливаются. Продолжаются следственные действия.

Подробности нападения в Виннице

По данным журналиста Виталия Глагола, военнослужащие РТЦК и ВСП остановили ехавшего на велосипеде мужчину для проверки документов. В какой-то момент тот достал предмет, похожий на нож, и ударил одного из работников.

"Ранения получил Сухоручко Дмитрий — удар пришелся в левую сторону под лопаткой. Его госпитализировали в больницу на Хмельницком шоссе. Нападающего задержали. По моей информации, после задержания его мобилизовали", — говорится в сообщении.

Журналист добавил, что получившие легкие травмы полицейские уже завтра должны вернуться на службу. Событие предварительно квалифицировали как причинение телесных повреждений.

Кто напал на военнослужащего ТЦК

Как сообщает журналист Виталий Глагола, опираясь на собственные источники, нападающим оказался военнообязанный Кулинич В.В. (11.08.1987 г.р.), который находился в розыске. Мужчину сначала планировали мобилизовать, однако в итоге от этого решения отказались. Его задержали в порядке ст. 208 КПК Украины.

Действия нападающего квалифицированы по ч. 4 ст.2 96 УК Украины — хулиганство с применением холодного оружия.

Напомним, что 4 апреля во Львове состоялась церемония прощания с военнослужащим ТЦК, убитым во время исполнения служебных обязанностей. 2 апреля мужчина нанес ему смертельные ранения ножом. Подозреваемым, скорее всего, оказался инспектор таможни во Львове Андрей Труш. Он напал на представителя ТЦК, когда тот проверял документы его брата.

