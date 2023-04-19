Дом ужасов: на Киевщине супруги насиловали троих детей и морили их голодом

У пары двое сыновей возрастом 11 и 5 лет, а также трехлетняя дочь

На Броварщине в Киевской области семейная пара развращала, насиловала и издевалась над своими малолетними детьми. Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении матери и ее сожителя.

Так, 29-летняя женщина совместно со своим гражданским супругом в течение длительного времени морили голодом, подвергали пыткам и совершали сексуальное насилие над детьми. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов.

В ходе расследования были установлены 36 эпизодов преступлений в отношении малолетних детей. Из них 18 — особо тяжкие. Отмечается, что мать ставила детей на колени, унижала, запугивала и угрожала убийством.

"Сейчас жизни и здоровью мальчиков в возрасте 11 и 5 лет и 3-летней девочке ничего не угрожает", — сказал Небытов.

Обвинительный акт был направлен в суд. За совершенные преступления женщине и ее сожителю грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до 15 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на Закарпатье 12-летняя девочка подвергалась сексуальному насилию со стороны своих родителей. Отчим и мать фиксировали все свои преступные действия в отношении ребенка на телефон.