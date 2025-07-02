Домбровский подстрелил своего киллера: какой чернухой он известен и почему в сети смеются над видео

Украинцы отреагировали неоднозначно

В Швейцарии украинец попал в перестрелку. Его якобы пытались застрелить, но в итоге пострадал сам нападавший.

Как оказалось, героем странной резонансной ситуации стал известный одесский трэш-блогер с богатой биографией. "Телеграф" рассказывает, что известно о Стасе Домбровском.

Стрельба в Швейцарии

В Одесских Telegram-каналах распространяется видео с участием Домбровского. На нем блогер ходит по улице с пистолетом в руке, утверждая, что на него напали. Дескать, его атаковал мужчина на самокате и пытался выстрелить в спину.

Однако блогер, как утверждается, выхватил у нападавшего оружие и сам выстрелил в своего обидчика. Видео заканчивается на моменте, когда нападавшего перебинтовывают медики, а Домбровский в это время его оскорбляет, насмехаясь над неуклюжестью "киллера".

Весьма странная ситуация, которая одновременно с этим, легко вписывается в эпатажную биографию Домбровского.

Внимание: видео 18+

Кто такой Домбровский

Стас Домбровский. Фото: Alec Soth/wikimedia.org

Станислав Домбровский (более известен как Стас Домбровский) — украинский актёр и блогер, активист борьбы со СПИДом, ВИЧ-инфекцией и наркотической зависимостью. Сам он с юности употреблял наркотики. У него ВИЧ-положительный статус. Блогер не скрывает свой диагноз и открыто о нем говорит. Помимо этого, по данным из открытых источников, Домбровский имеет и ряд других тяжелых заболеваний, включая гепатит и туберкулез.

У него семь судимостей за кражи и грабежи и в общей сложности в местах лишения свободы провел более 11 лет. В тюрьме был переведен в больничную палату "Пятая терапия", а вскоре — "актирован" (освобожден досрочно в связи с тяжелым состоянием здоровья).

Справка: "Пятая терапия" — это название, которое упоминается, в фильма-реконструкции Домбровского, где так называется палата, куда помещали самых тяжелых пациентов.

Утверждается, что Стас якобы поборол наркозависимость и полностью изменил свой образ жизни, начав заниматься поэзией и актерством. По данным СМИ, также выполнял различные пиар-акции на заказ для одиозных бизнесменов и политиков Одессы.

Семья

По сообщению самого Станислава Домбровского, его отец — Владимир Александрович Домбровский, художник-бутафор, а мать — Эльжбета Викторовна Дегурская, художник-костюмер.

У Домбровского была жена Ольга, с которой он развелся. Она родила ему дочь.

Стас Домбровский с бывшей женой Ольгой

После развода блогер начал проживать, по данным My.ua, с еще несовершеннолетней Соней Кулагиной. Сейчас они вместе воспитывают двоих сыновей — старшего Марка и младшего Савву.

Домбровский с Соней Кулагиной и ребенком

Скандалы

Тюрьма и наркомания

Стас Домбровский является одним из самых известных и в то же время — самых скандальных одесситов в сфере культуры. В 90-е годы, как вспоминает Стас, его манила преступная жизнь. Криминальные дела позволяли выйти за рамки скучных будней, быть выше других, стать своего рода "революционером". Именно поэтому молодой Домбровский планировал развиваться в этом направлении и даже хотел стать "вором в законе". Вместе с тем его наркозависимость требовала много денег.

Доходило даже до того, что избивал людей и забирал у пожилих женщин последние деньги. Все потому, что "был трусоват и ни на что серьезное не был способен" — вспоминает Стас. Криминальные похождения и привели его к тюремным срокам.

Избиение жены

В 2016 году в социальной сети Facebook он опубликовал пост с фотографиями, в котором публично признался в избиении жены.

Конфликт произошел во время прогулки. Ударив супругу, актер получил от нее сдачу, но его голова оказалась "бетонной". "Олю шьют. Я под кабинетом", — сообщил Домбровский, добавив, что в этот день он "похоронил свою семью".

Также актер уточнил, что свою супругу он бил не раз, в том числе беременную.

"Кулаком в лицо", — уточнил одессит.

Вначале интернет-пользователи не сильно обратили внимание на этот пост, подумав, что Стас, который любит привлекать внимание эпатажными стихами и высказываниями, в очередной раз "пиариться". Однако вскоре об инциденте рассказала на своей странице сотрудник полиции Зоя Мельник. Женщина выложила в сеть снимки медэкспертизы пострадавшей, а также отметила, что Ольга Домбровская неоднократно жаловалась в полицию на жестокое обращение ее мужа.

Нападение на активиста

В 2019 году произошла потасовка между экоактивистом Владиславом Балинским и скандальным блогером Стасом Домбровским. Во время драки ВИЧ-позитивный блогер укусил активиста за нос.

Драка произошла во время акции протеста под стенами Одесской ОГА. Оба активиста участвовали в митинге против избрания Виталия Саутенкова председателем облсовета. В какой-то момент между ними возникла словесная перепалка. Домбровский укусил Балинского на нос, а тот в ответ ударил его кулаком в лицо.

Полиция задержала участников конфликта и возбудила уголовные дела.

Стас Домбровский

Владислав Балинский

Кровавый суд

В 2020 году Домбровский лезвием порезал себе горло в зале суда после того, как его отправили в СИЗО по подозрению в хулиганстве*.

Справка: по данным суда, 20 июля поздно вечером возле кафе "Виват" в Одессе блогер ударил участника боевых действий. Тот упал на землю и потерял сознание. Также Домбровский угрожал применить слезоточивый газ.

Сам блогер утверждал, что ударил человека, поскольку якобы заступался за своего товарища Евгения Гавриленко, которого "били у дома семеро за то, что он неправильно курил сигарету".

Он назвал дело против него сфабрикованным и объяснил это тем, что недавно записал видео с критикой президента Владимира Зеленского. На нем блогер обсуждал гибель под Зайцевым на Донбассе украинского военного и в нецензурной форме осуждал действия президента.

Справка: в 2020 году командование операции Объединенных сил соощило, что боевики изуродовали тело убитого на Донбассе медика и оставили стекать кровью морского пехотинца, которого не смогли эвакуировать с поля боя у Зайцево.

Также блогер обвинил спецслужбы в том, что они "срежиссировали" захват заложников в Луцке, чтобы поднять рейтинги президента.

Побег и розыск

После начала полномасштабного вторжения Стас Домбровский вместе с семьей выехал за границу в Швейцарию. Там он продолжил свою "блогерскую" деятельность. В своих публикациях Домбровский бездоказательно обвинял украинских чиновников и ТОП-силовиков. По состоянию на 2025 год большая часть социальных сетей Домбровского заблокирована за деструктивный контент.

В то же время в Украине Домбровский находится в розыске по обвинению по ст.296 Ч.2 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц).

В феврале 2025 года Домбровский записал видеообращение к украинскому народу, где просил прощения за свои поступки и распространение деструктивного контента.

Не первое "нападение" и реакция сети

Меньше года назад Домбровский уже сообщал о покушении на себя. Дескать, во время велопрогулки его пытались сбить на автомобиле, а после совершения покушения нападавшие якобы "взорвали машину".

Некоторые комментаторы считают, что покушения на Домбровского являются постановкой, а сам Домбровский якобы не завязал с наркотиками.

Напомним, ранее мы писали о том, что у охранника Дуды в Киеве заметили спорный знак. В сети вспыхнул скандал.