Известного спортсмена расстреляли прямо среди улицы в Кривом Роге. Все детали и фото

Евгений Понырко умер возле своего дома

В пятницу, 26 сентября, в Кривом Роге убили президента местной федерации самбо Евгения Понырко. Предварительно, в него стреляли из автомата на Заречном.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил местный Telegram-канал "СВОИ Кривой Рог". Ранен еще один мужчина.

Местные жители слышали 7 выстрелов на месте убийства Евгения Понырко у его дома. Также ранение получил другой мужчина, его госпитализировали медики.

В Покровском районе Кривого Рога правоохранители ввели оперативный план "Сирена". В полиции сообщили, что сейчас устанавливают личность злоумышленника.

На месте убийства Евгения Понырко находится начальник Криворожского районного управления полиции Владимир Васильев. Также там работают следователи, оперативники, кинолог с собакой и другие службы.

"Услышали выстрелы. Какой-то мужчина пробегал и сказал: там кто-то стреляет из автомата. Мы быстро схватили детей и повели их в подъезд, потому что было страшно", — рассказала местная жительница.

