Месть за брата? Соцсети ищут мотив двойного убийства детей в Шаргороде (фото)

Следователи проверяют версии двойного убийства школьников в Шаргороде. Подозреваемый — 23-летний бывший учитель английского, у которого были конфликты с учениками.

В Шаргороде продолжается расследование двойного убийства школьников, произошедшего 10 сентября. Многочисленные ножевые ранения нанесли двум подросткам ученикам Шаргородского лицея № 2 — 15-летнему десятикласснику Николаю Билыку и 16-летнему одиннадцатикласснику Владиславу Бевзу. С места преступления злоумышленник скрылся, но подозреваемого задержали уже через час.

Это бывший учитель английского языка, который работал в школе села Копистирин, где раньше учились дети. По словам начальника отдела образования Шаргородского горсовета Валентины Гуменюк, отношения с частью учеников у него не сложились: были конфликты, жалобы родителей и даже вызов полиции. Однажды во время воздушной тревоги в школьном укрытии он якобы толкнул ученика. Наконец учитель уволился по собственному желанию весной.

Убитые подростки в Шаргороде

Мотивы преступления: от личной неприязни и агрессии к мести

Между тем, в соцсетях появились слухи о возможной причине трагедии. Пользователи предполагают, что у учителя мог быть личный мотив мести: якобы когда-то те же подростки издевались над его младшим братом, и парень покончил с собой, а виновных "отмазали" родители. По версии комментаторов именно это могло подтолкнуть подозреваемого к расправе. Слухи идут дальше и убитым ребятам приписывают изнасилование, которое якобы замяли.

В сети ходят слухи, обвиняющие погибших подростков

Мать обвиняемого учителя сообщила, что подростки якобы систематически издевались над его младшим братом и провоцировали конфликты на уроках. По ее словам, ребята срывали занятия: один из них вел себя вызывающе, садился на подоконник, игнорировал замечания, а также якобы приставал к однокласснице, и тогда ее старший сын пытался его остановить. После этого ученик пожаловался матери, которая устроила скандал. Женщина говорит, что после этого сына начали травить: ученики намеренно провоцировали его, приходили домой, стучали в дверь и убегали, присылали оскорбительные сообщения.

Однако те, кто знал подозреваемого лично, имеют также другую версию. Дарья Коломиец, которая училась вместе с подозреваемым, поделилась воспоминаниями о нем. Она акцентировала – он неоднократно применил силу к другим с подросткового возраста. Одного из убитых парней якобы даже душил при свидетелях. Относительно возможного буллинга младшего подозреваемого брата напомнила — дети учились в одной школе всего 10 дней.

Когда-то он даже на меня замахнулся, просто чтобы испугать. Я испугалась. Его многие боялись. Он с детства занимался с грушей. А в подростковом возрасте, когда мы учились в гимназии, то грушей становились другие. В статье вы можете прочитать о том, как директор школы, в которой он работал — в Копыстирине, закрывала глаза на жалобы детей, что учитель английского использует ненормативную лексику и физические действия в отношении учащихся. Кончилось тем, что одного из ныне погибших он душил. Это было в апреле. При других детях и учителях. Учителя отбили. Мама Николая написала заявление. Алеша уволился из школы. Есть многое и другое, что я знаю, но это все на уровне слухов. Я верю, потому что знаю Алешу, но рассказывать не буду. Слухи о буллинге? Типа Николай обижал брата Алеши, когда перевелся в гимназию. Ну давайте начнем с того, что сегодня 10 сентября. Это Николай учился с младшим братом в одном заведении всего 10 дней. Дарья Коломиец

Односельчане также отмечают — один из детей полусирота и перевелся в гимназию после конфликта с учителем.

Комментарий в защиту одного из убитых парней

Мероприятие выбирали за закрытыми дверями

В начале заседания прокурор Олег Ткаленко и адвокат обвиняемого Александр Мацюк попросили провести его в закрытом формате. Судья Андрей Михайленко поддержал это ходатайство — меру пресечения 23-летнему подозреваемому выбирали за закрытыми дверями. Причина — массовая огласка и искажение фактов.

Подозреваемый в убийстве – 23-летний учитель

Адвокат подчеркнул, что в сети предоставляют недостоверную информацию о подозреваемом. Он акцентировал, что для семей погибших детей это усугубляет трагедию.

Обсуждению подвергаются поведение, нравственные качества, способ обучения и жизни несовершеннолетних и взаимоотношения с подозреваемым. Указанное может привести к разглашению сведений о личной и семейной жизни и фактах, унижающих достоинство лиц

Городской голова Шаргорода Владимир Барецкий подтвердил, что педагога уволили "за проявление агрессивных действий". Он предполагает, что после увольнения учитель затаил обиду на одного из учеников, с которым конфликтовал. По предварительной информации, именно этот ученик – десятиклассник Николай Билык – и стал одной из жертв нападения. Второй погибший, вероятно, оказался рядом случайно, когда они вместе шли в школу.

Подозреваемого проверят на психические расстройства

Следствие пока не имеет четкой версии мотивов преступления, но рассматривает личный конфликт между подозреваемым и одним из ребят. Сам подозреваемый своей вины не признает в полном объеме, заявил руководитель Винницкой областной прокуратуры Олег Ткаленко. Винницкий городской суд избрал для подозреваемого меру пресечения — 60 суток содержания под стражей без права внесения залога. Следователи планируют назначить дополнительную психиатрическую экспертизу, чтобы оценить его вменяемость на момент убийства, ведь за менее чем минуту он нанес детям более 10 ударов. Если вину докажут — грозит пожизненное.

Ранее "Телеграф" рассказывал о конфликте в Аджамке — дети из семьи в сложных жизненных обстоятельствах угрожают другим. Родители в семье злоупотребляют алкоголем – одного сына уже изъяли.