Привязывают к кроватям и избивают: в прокуратуре прокомментировали бесчеловечные условия в криворожской колонии (фото)
Прокуратура уже расследует дело
В Кривом Роге на Днепропетровщине правозащитники зафиксировали многочисленные нарушения прав человека и ненадлежащие условия содержания в местной колонии №3. Во время мониторингового визита было обнаружено жестокое обращение, антисанитарные условия и системные нарушения медицинского обеспечения.
Об этом говорится в отчете Харьковской правозащитной группы. Мониторы зафиксировали нарушение трудовых прав заключенных, привлекаемых к работе без надлежащих договоров, медицинского контроля и оплаты труда, что создает признаки принудительного труда.
Жалобы и условия в тюрьме
На фотографиях видны поношенные матрасы и загрязненные помещения, а также осужденного, привязанного к кровати. К тому же, этого мужчину могли пытать.
Палата, где содержатся люди с психическими расстройствами, имеет площадь менее 7 м², отсутствует освещение и вентиляция, нет умывальника и санузла, что делает условия пребывания несовместимыми с принципами гуманного обращения.
Кровати расположены очень близко, а часть помещений находится в неудовлетворительном санитарном состоянии: наблюдаются плесень, затекание воды и неприятный запах. Прогулочные дворики оборудованы козырьками, которые блокируют солнечный свет, из-за чего осужденные находятся в постоянном полумраке.
Что говорят правоохранители — официальный ответ
Днепропетровская областная прокуратура отреагировала на скандал вокруг колонии №3 Кривого Рога и начала расследование. По данным следствия, в июле 2025 года во время проверки прокурорами медицинской части №3 ГУ "Центр здравоохранения уголовно-исполнительной службы Украины" были выявлены факты ненадлежащего медицинского обслуживания одного из заключенных (ч. 1 ст. 140 УК Украины).
Проведен ряд первоочередных следственных действий и назначена экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее "Телеграф" сообщал, как выглядит тюрьма "Бригидки", расположенная во Львове. Ранее на этом месте находился женский монастырь, а впоследствии здание использовалось в качестве заключения, где проводили допросы, казни и массовые расстрелы.