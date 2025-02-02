Пытали до смерти: ГБР узнало о жутких подробностях из колонии в Полтавской области

Жертвами преступников были почти все, кто впервые туда попадал

Сотрудники Государственного бюро расследований выяснили, что в Божковской исправительной колонии №16 Полтавской области происходили систематические пытки и издевательства над заключенными, которые заканчивались и убийствами.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР. Следователи установили, что жертвами организованной преступной группы были почти все заключенные, которые впервые попадали на территорию исправительного учреждения.

Новоприбывших зэков избивали и угрожали им с целью сломать их волю и подчинить администрации колонии. Был задокументирован факт смерти одного из заключенных.

Как сообщила пресс-служба ГБР, каждый из осужденных проходил суровую процедуру "приемки". Людей заставляли убираться в колонии, снимая этот процесс на видеокамеру. Если человек отказывался, его избивали ногами, руками, резиновыми дубинками, выкручивали руки и осуществляли прочие изуверства.

Также был задокументирован факт нанесения более 200 ударов одному из осужденных.

Пять сотрудников колонии получили подозрение по ч.3 статьи 28 (организованная группа), ч.2 статьи 127 (пытки) УК Украины: действия руководителя организованной группы дополнительно квалифицированы по ч.2 статьи 121 УК Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение). В случае признания вины им может грозить лишение свободы на срок от 10 лет.

Как сообщал "Телеграф" ранее, бывший глава Броварской райгосадминистрации Владимир Майбоженко, который в состоянии алкогольного опьянения сбил четырех человек на переходе, получил приговор суда.