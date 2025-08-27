Прив'язують до ліжок та б'ють: у прокуратурі прокоментували нелюдські умови в криворізькій колонії (фото)

Прокуратура вже розслідує справу

У Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, правозахисники зафіксували численні порушення прав людини та неналежні умови утримання в місцевій колонії №3. Під час моніторингового візиту було виявлено жорстоке поводження, антисанітарні умови та системні порушення медичного забезпечення.

Про це йдеться у звіті Харківської правозахисної групи. Монітори зафіксували порушення трудових прав ув'язнених, яких залучають до роботи без належних договорів, медичного контролю та оплати праці, що створює ознаки примусової праці.

Скарги та умови у в'язниці

На фотографіях видно поношені матраци та забруднені приміщення, а також засудженого, прив'язаного до ліжка. До того ж, цього чоловіка могли катувати.

Палата, де утримують осіб із психічними розладами, має площу менше ніж 7 м², відсутнє освітлення та вентиляція, немає умивальника та санвузла, що робить умови перебування несумісними з принципами гуманного поводження.

Ліжка розташовані дуже близько, а частина приміщень перебуває в незадовільному санітарному стані: спостерігаються пліснява, затікання води та неприємний запах. Прогулянкові дворики обладнані козирками, які блокують сонячне світло, через що засуджені перебувають у постійній напівтемряві.

Що кажуть правоохоронці — офіційна відповідь

Дніпропетровська обласна прокуратура відреагувала на скандал довкола колонії №3 Кривого Рогу й розпочала розслідування. За даними слідства, у липні 2025 року під час перевірки прокурорами медичної частини №3 ДУ "Центр охорони здоров'я кримінально-виконавчої служби України" було виявлено факти неналежного медичного обслуговування одного з ув'язнених (ч. 1 ст. 140 КК України).

Наразі проведено низку першочергових слідчих дій та призначено експертизу, за результатами якої буде ухвалено процесуальне рішення. Дніпропетровська обласна прокуратура

