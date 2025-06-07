Зарезали и пытались сжечь. В Бельгии произошло жуткое убийство украинки и ее 6-летней дочери (фото)

Отец семьи воюет в Украине

В Бельгии убили 46-летнюю украинку и ее 6-летнюю дочь. Обе имеют ножевые ранения, а место преступления подожгли.

Об этом пишет VRT. Отмечается, что инцидент произошел 6 июня с утра в городе Хаасроде.

Как сообщает следствие, примерно в 9:30 поступило сообщение в пожарную службу о возгорании в доме священника на улице Милсестраат в Хаасроде, возле Ауд-Хеверле. По прибытию спасатели зафиксировали, что из окон первого этажа валил густой дым. Там проживала мать с дочерью.

После ликвидации возгорания во время исследования территории дома пожарные обнаружили двух пострадавших: мать и дочь.

"К моменту прибытия женщина уже была мертвой. Девочку реанимировали, но в конце концов она также умерла. На телах обоих пострадавших были ножевые ранения. Прокуратура Лювена начала расследование двойного убийства", – пишет издание.

Пожарная экспертиза в рамках следствия подтвердила, что возгорание в доме было устроено намеренно. По данным следствия, погибшая женщина и ребенок — украинки, проживавшие в Бельгии уже три года. Отец погибшей девочки воюет на фронте в Украине, у женщины также 16-летний сын, который на момент пожара учился в школе. За ним сейчас присматривают специальные службы.

Начато досудебное расследование убийства. Полиция устанавливает все обстоятельства преступления.

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