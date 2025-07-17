Курсант расстрелял двух военных на полигоне в Черниговской области: первые подробности трагедии

Полиция уже задержала его

В Черниговской области во время учений курсант выстрелил в инструкторов-военнослужащих на полигоне. Подозреваемый был задержан почти через сутки после инцидента.

Об этом сообщила Национальная полиция области. Отмечается, что два военных погибли от полученных ран.

"Полиция Черниговщины задержала подозреваемого в убийстве военнослужащих", — говорится в сообщении.

Трагедия произошла в среду, 16 июля, во время стрельб на территории учебного заведения. По данным следствия, один из курсантов выстрелил в сторону инструкторов-военнослужащих. В результате полученных ранений двое военных погибли.

Полиция уже задержала подозреваемого в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса — умышленное убийство двух или более человек. Курсанту грозит наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненное. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, что в Голосеевском районе Киева 10 июля был убит работник Службы безопасности Украины (СБУ), полковник Иван Воронич. В него выстрелили пять раз.

Ранее "Телеграф" рассказывал, недавно военный в Кривом Роге стрелял по детской площадке. Он выстрелил ребенку прямо в лоб.