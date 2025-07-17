Курсант розстріляв двох військових на полігоні на Чернігівщині: перші подробиці трагедії

Поліція вже затримала його

На Чернігівщині під час навчань курсант вистрілив в інструкторів-військовослужбовців на полігоні. Підозрюваного затримали майже через добу після інциденту.

Про це повідомила Національна поліція області. Зазначається, що два військових загинув від отриманих ран.

"Поліція Чернігівщини затримала підозрюваного у вбивстві військовослужбовців", — йдеться у повідомленні.

Трагедія сталась у середу, 16 липня, під час стрільб на території навчального закладу. За даними слідства, один з курсантів вистрілив у бік інструкторів-військовослужбовців. Внаслідок отриманих поранень двоє військових загинули.

Поліція вже затримала підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п.1 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство двох або більше осіб. Курсанту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що у Голосіївському районі Києва 10 липня було вбито працівника Служби безпеки України (СБУ), полковника Івана Воронича. У нього вистрілили п’ять разів.

Раніше "Телеграф" розповідав, нещодавно військовий в Кривому Розі палив по дитмайданчику. Він вистрілив дитині прямо в лоб.