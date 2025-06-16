Смертельная авария под Киевом: что произошло на трассе вблизи Лесников (фото)

В полиции рассказали, как, вероятно, все было

На Новообуховской трассе у села Лесники произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате происшествия погиб один человек.

Об этом сообщает полиция Киевской области. По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля Renault Laguna не справился с управлением и столкнулся с Renault Trafic, за рулем которого находился 28-летний мужчина.

В момент столкновения последний выполнял маневр поворота налево. В результате мощного удара водитель Renault Laguna погиб на месте происшествия.

На месте ДТП работают стражи порядка Обуховского районного управления полиции и следователи Киевщины. По факту аварии возбуждено уголовное производство.

"Следователи следственного управления полиции Киевской области открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, что повлекло смертельные последствия (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)", — говорится в сообщении.

Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

Авария в Лесниках

Последствия ДТП

Напомним, на днях в столице произошла авария на Голосеевском проспекте, где перевернулся пассажирский микроавтобус. ДТП сняли между станциями метро "Голосеевское" и "Демеевское". Три человека пострадали в результате столкновения.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве автомобиль влетел в подземный переход. Предварительно, водитель был под хмельком, ведь "предварительно выпил для храбрости".