Били ногами по голове. Во Львовской области 8 мужчин напали на ветерана, который служит в ТЦК

Военного госпитализировала скорая

Во Львовской области группа людей избила старшего солдата территориального центра комплектования (ТЦК) Нестора Дидика. Мужчину госпитализировали с переломами и гематомами.

Об этом сообщил Львовский областной ТЦК и СП. Отмечается, что инцидент произошел 21 мая около 23:00 в городе Новый Раздел.

По данным ТЦК, на проспекте Шевченко Дидик попросил гражданского предъявить для проверки военно-учетный документ. На что в ответ он получил хамство и оскорбления. Однако уже через несколько минут на работника ТЦК напали 8 человек, которые начали его избивать. Дидика повалили на землю и нанесли несколько ударов по голове.

"Остановило нападающих только вмешательство военнослужащих. Нестора госпитализировала карета скорой. На данный момент старший солдат находится в больнице, известно о гематомах на лице и переломе ребер. Окончательный диагноз врачами устанавливается", — говорится в сообщении.

По факту нападения на работника ТЦК полиция открыла уголовное производство по 122 статье Уголовного кодекса Украины.

Что известно о Несторе Дидике

Это военнослужащий, начавший свой путь защиты Украины с Майдана. Однако в феврале 2022 года пошел добровольцем на фронт. Воевал в составе 103 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. По состоянию здоровья он был переведен на службу в ТЦК и СП.

Напомним, недавно в Луцке мужчина напал с ножом на военнослужащего ТЦК.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что по Украине пронеслась жуткая хроника инцидентов с ТЦК.