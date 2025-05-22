Били ногами по голове. Во Львовской области 8 мужчин напали на ветерана, который служит в ТЦК
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Военного госпитализировала скорая
Во Львовской области группа людей избила старшего солдата территориального центра комплектования (ТЦК) Нестора Дидика. Мужчину госпитализировали с переломами и гематомами.
Об этом сообщил Львовский областной ТЦК и СП. Отмечается, что инцидент произошел 21 мая около 23:00 в городе Новый Раздел.
По данным ТЦК, на проспекте Шевченко Дидик попросил гражданского предъявить для проверки военно-учетный документ. На что в ответ он получил хамство и оскорбления. Однако уже через несколько минут на работника ТЦК напали 8 человек, которые начали его избивать. Дидика повалили на землю и нанесли несколько ударов по голове.
"Остановило нападающих только вмешательство военнослужащих. Нестора госпитализировала карета скорой. На данный момент старший солдат находится в больнице, известно о гематомах на лице и переломе ребер. Окончательный диагноз врачами устанавливается", — говорится в сообщении.
По факту нападения на работника ТЦК полиция открыла уголовное производство по 122 статье Уголовного кодекса Украины.
Что известно о Несторе Дидике
Это военнослужащий, начавший свой путь защиты Украины с Майдана. Однако в феврале 2022 года пошел добровольцем на фронт. Воевал в составе 103 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. По состоянию здоровья он был переведен на службу в ТЦК и СП.
Напомним, недавно в Луцке мужчина напал с ножом на военнослужащего ТЦК.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что по Украине пронеслась жуткая хроника инцидентов с ТЦК.