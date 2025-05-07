Школьник умер на уроке физкультуры: детали трагедии в лицее Полтавщины

7-классник занимался боксом трижды в неделю и не жаловался на здоровье

В Пирятинском лицее №6 на Полтавщине внезапно умер 13-летний парень — он потерял сознание во время урока физкультуры. Учительница и медик пытались реанимировать ребенка с помощью искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца, однако эти попытки оказались тщетными.

Об этом "Суспільне Полтава" сообщил директор заведения Николай Василенко. Он отметил, что на уроке физкультуры подросток пробежал 2 круга по 500 метров и присел, после чего потерял сознание. Учитель физкультуры и медики лицея пытались его реанимировать на месте. Скорая помощь прибыла через 5 минут.

В сети показали кадры с места инцидента, произошедшего 5 мая:

По словам директора заведения, ученик 7-го класса занимался боксом трижды в неделю и не жаловался на здоровье. Он неоднократно проходил медицинские осмотры и его состояние было оценено как удовлетворительное. В феврале парень переболел ОРВИ.

"Недавно он приехал с соревнований по боксу, где завоевал второе место. 2 года он занимался спортом. Много тренировался, много бегал на стадионе. Родился 3.03.2012. И так случилось, что 5.05.2025 его постигла такая ужасная смерть", — добавил Василенко.

Медработник Пирятинского лицея №6 Александр Воробей рассказал, что ученик был без сознания, у него не было сердцебиения, и все попытки реанимации оказались тщетными.

Официальная причина смерти 7-классника будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.

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