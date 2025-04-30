Авто на полной скорости влетело в толпу людей в Копенгагене (фото)

На место ДТП приехали не менее семи машин скорой помощи и семи полицейских авто

В среду, 30 апреля, в Копенгагене (Дания) неуправляемый автомобиль протаранил толпу, в результате чего большое количество людей получили ранения. По словам очевидцев, столы и скамейки, стоявшие перед магазином, взлетели в воздух.

За рулем был пожилой мужчина, который потерял управление. Правоохранители рассматривают версию превышения скорости. Об этом пишет The Sun.

Инцидент, во время которого были травмированы не менее пяти человек, произошел на летней площадке недалеко от моста Королевы Луизы.

Очевидец Хенни Кристиансен в ужасе рассказала: "Машина врезалась в столы и скамейки перед магазином, они взлетели в воздух, а люди закричали".

Состояние здоровья пострадавших до сих пор неизвестно, некоторым из них оказывается медицинская помощь на месте. На место происшествия в Сортедам-Доссеринг прибыли не менее семи машин скорой помощи и семи полицейских автомобилей.

На снимке в социальных сетях запечатлен искореженный красный автомобиль, припаркованный поперек дороги в окружении двух машин скорой помощи. Десятки спасателей собрались вокруг двигателя, передняя часть которого заметно повреждена.

Свидетели утверждают, что видели, как пожилому мужчине помогли выбраться из машины, а затем вынесли его на носилках.

Полиция Копенгагена сообщила, что мужчина "потерял контроль над транспортным средством", а затем врезался в людей. Сообщается, что они расследуют действия водителя, который, возможно, превысил допустимую скорость.

Напомним, в Польше Mercedes съехал с дороги, после чего перевернулся и остановился в придорожном кювете. За рулем был украинец с 1,5 промилле алкоголя в крови. К тому же, у водителя вообще нет удостоверения на право управления автомобилем.