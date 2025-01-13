В Днепре легковушка насмерть сбила военного (фото, видео)

45-летний мужчина погиб на месте

В Днепре 13 января легковушка насмерть сбила военнослужащего. Пешеход получил травмы несовместимые с жизнью и умер до прибытия врачей.

Об этом сообщило "Суспільне" со ссылкой на представителей полиции. Отмечается, что Peugeot Partner наехал на мужчину на улице Калиновой около 17:15.

"По предварительной информации, 45-летний мужчина переходил дорогу по направлению движения автомобиля в неустановленном месте. 63-летний водитель легковушки, предварительно, был трезв", — сказано в сообщении.

Также правоохранители подтвердили изданию, что погибший был военнослужащим. Детали происшествия устанавливаются.

В сети тем временем появились видео и фото с места происшествия. На одном из них видно, что у автомобиля Peugeot повреждено лобовое стекло напротив места водителя.

Как сообщалось ранее, во Львовской области 11 января на трассе "Куровичи-Рогатин" не разминулись легковой автомобиль и автобус. В результате столкновения пострадало семь человек, все они были доставлены в местные медучреждения.