В Днепре легковушка насмерть сбила военного (фото, видео)
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45-летний мужчина погиб на месте
В Днепре 13 января легковушка насмерть сбила военнослужащего. Пешеход получил травмы несовместимые с жизнью и умер до прибытия врачей.
Об этом сообщило "Суспільне" со ссылкой на представителей полиции. Отмечается, что Peugeot Partner наехал на мужчину на улице Калиновой около 17:15.
"По предварительной информации, 45-летний мужчина переходил дорогу по направлению движения автомобиля в неустановленном месте. 63-летний водитель легковушки, предварительно, был трезв", — сказано в сообщении.
Также правоохранители подтвердили изданию, что погибший был военнослужащим. Детали происшествия устанавливаются.
В сети тем временем появились видео и фото с места происшествия. На одном из них видно, что у автомобиля Peugeot повреждено лобовое стекло напротив места водителя.
Как сообщалось ранее, во Львовской области 11 января на трассе "Куровичи-Рогатин" не разминулись легковой автомобиль и автобус. В результате столкновения пострадало семь человек, все они были доставлены в местные медучреждения.