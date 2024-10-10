Еще один известный репер обвиняется в изнасиловании молодой женщины (фото)
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У него есть собственное шоу на BBC
Известный британский ютубер и звезда BBC Yung Filly, Андрес Фелипе Валенсия Барриентос, арестован по обвинению в изнасиловании. Инцидент произошел в Австралии.
Об этом сообщает The Sun. Отмечается, что Yung Filly обвиняется в сексуальном нападении на 20-летнюю женщину в своей гостинице.
Событие произошло 27 сентября после выступления Барриентоса в ночном клубе Bar1 в пригороде Хиллариса. Ютубер уже арестован и ему предъявлены обвинения.
По данным следствия, реперу инкриминируют несанкционированный сексуальный контакт, нападение и попытки задушить молодую женщину в своем отеле после выступления. Ютубер обвиняется "в четырех случаях сексуального проникновения без согласия".
В четверг, 10 октября, состоится первое заседание суда. Отмечается, что рассмотрение ходатайства о залоге было отложено, поэтому Yung Filly находится под стражей.
Что известно о Yung Filly
Ютубер имеет более 3 миллионов подписчиков в Instagram и 1,84 миллиона на YouTube. Карьера Барриентоса начала стремительно расти в 2013 году. И уже с 2019 года он ведет свою программу на BBC.
Недавно Yung Filly сотрудничал с известным британским репером Aitch. У него также есть рекламные контракты с несколькими известными брендами.
По словам Филли, он гордится тем, что был беженцем, и что борьба с трудностями придала ему ценности как артисту. Он также признался, что имеет некоторые психические проблемы: панические атаки и повышенную тревожность.
Заметим, что вышеизложенные обвинения сильно повлияют на карьеру ютубера, даже если его оправдают.
Ранее "Телеграф" писал, что 120 человек обвинили репера P. Diddy в сексуальном насилии.