Работники ТЦК побили мужчину в Харькове: видео и как они это объяснили

Конфликт произошел между военнослужащими и двумя гражданскими

В Харьковском территориальном центре комплектования (ТЦК) прокомментировали громкий скандал с избиением мужчины, на который даже отреагировал омбудсман Дмитрий Лубинец. На распространяемых в сети кадрах видно, как мужчина в военной форме нападает на гражданского.

Как отметили в ведомстве, их сотрудника спровоцировали, однако это не оправдывает его действий. Поэтому Харьковский и Салтыковский ТЦК открыто осуждают поведение военнослужащего и отстраняют его от работы на время расследования.

По данным ведомства, после огласки избиения в сети, они выяснили, что конфликт произошел между военнослужащими и двумя гражданскими лицами.

"Инцидент произошел 6 сентября в городе Харьков во время работы группы оповещения. Граждане, нарушившие требования действующего законодательства, грубо отказались выполнять законные требования по предоставлению документов для проверки. Один из них, очевидно, с целью провоцирования конфликта, начал неприлично оскорблять военнослужащего", — говорится в сообщении.

Чтобы урегулировать конфликт и осуществить административное задержание, работники ТЦК вызвали полицию. После чего гражданин был доставлен в ведомство для уточнения персональных данных. Было установлено, что один из мужчин является военнообязанным, более того, он получил направление на прохождение военно-врачебной комиссии.

Но несмотря на это, командование ТЦК открыто осуждает поведение подчиненного военнослужащего, отреагировавшего на провокацию.

"Назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты организационные и дисциплинарные меры. На время расследования военнослужащий – участник конфликта не вовлекается в работу групп оповещения военнообязанных", — добавляют в ведомстве.

К тому же, в ТЦК добавляют, что регулярно проводят работы с группами оповещения для усиления соблюдения этических норм и знания законодательства военнослужащими.

Заметим, что, кроме общественной огласки, значительную роль сыграло сообщение омбудсмена Дмитрия Лубинца, в котором он написал: "В Харькове, вероятно, работники ТЦК и СП побили мужчину... Отмечу, что такие случаи нуждаются в беспристрастном и быстром расследовании".

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