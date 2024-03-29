Авто разорвало пополам: юноша из Украины погиб в страшном ДТП в Польше (видео)

От полученных травм парень скончался в больнице

В ночь на 29 марта, в городе Ополе, на западе Польши, в страшном ДТП погиб 18-летний юноша из Украины. Сообщается, что польская полиция пыталась остановить автомобиль, за рулем которого сидел украинец, из-за нарушения правил дорожного движения. Однако парень не отреагировал, попытался скрыться и на огромной скорости врезался в опору светофора.

Об этом сообщает польское издание NTO. Отмечается, что молодого человека госпитализировали с множественными травмами, но он скончался в больнице.

"В четверг, незадолго до полуночи, полицейский патруль заметил двигавшийся неравномерно автомобиль. Офицеры световыми знаками призвали водителя остановиться, но он продолжил движение в направлении центра Ополе. Полицейские вызвали подкрепление. Дорога была перекрыта на улице Будовланыч в Ополе, но водитель избежал полицейской машины, разогнал авто примерно до 200 км/ч и врезался в придорожный столб", — сообщает пресс-служба Главного управления полиции в Ополе, пишет издание.

Видео с места событий

Известно, что парень оставался в живых на момент прибытия кареты скорой помощи. Он был доставлен в госпиталь с множественными травмами. Сообщается, что в больнице он умер.

Позже стало известно, что юноша находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Анализ показал 1,8 промилле алкоголя в крови.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал об убийстве двух украинок в Германии. Позже полиция выяснила новые обстоятельства происшествия. Женщин убили, чтобы похитить младенца.