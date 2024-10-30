Украинец погиб во время задержания в Польше: полицейских ждет следствие

Медикам "скорой помощи" не удалось его спасти

В Польше 48-летний гражданин Украины погиб во время попытки правоохранителей доставить его в участок. Инцидент произошел недалеко от города Ключборк в Опольском воеводстве.

Причина смерти мужчины пока устанавливается. Об этом сообщило местное медиа RMF FM.

Известно, что украинец приехал в одну из фирм в селе Кшивизна, что под Ключборком, для трудоустройства. Правоохранители рассказали, что владелец фирмы вызвал полицию из-за агрессивного поведения мужчины.

Когда полицейские прибыли на место, мужчина отказался назвать себя и не реагировал на указания копов, хотя, как утверждается, разговаривал на польском языке.

Правоохранители решили доставить украинца в участок, чтобы установить его личность, но он начал сопротивляться. На него пытались надеть наручники и использовали различные приемы, отмечает медиа.

Внезапно 48-летний мужчина потерял сознание. Медикам, прибывшим на карете "скорой помощи", не удалось привести мужчину в чувство.

Сообщается, что польская прокуратура уже начала расследование по факту непредумышленного убийства. Назначено вскрытие, токсикологическая и гистопатологическая экспертизы тела умершего.

Напомним, ранее в Польше жертвами торговли людьми стали два гражданина Украины. Злоумышленники забрали у людей документы и мобильные телефоны. Они были вынуждены тяжело работать и подвергались избиениям.