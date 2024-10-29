В Польше жертвами торговли людьми стали два гражданина Украины

Они были вынуждены тяжело и подвергались избиениям

В Познани задержан 47-летний гражданин Молдовы, его жена и еще одна женщина, подозреваемые в торговле людьми. Всего пострадали семь человек, среди них двое украинцев, четверо молдаван и один поляк.

Людей использовали на тяжелых фермерских работах, а за проделанную работу не платили. Об этом сообщает Виелкопольская полиция.

После приезда злоумышленники забрали у людей документы якобы для того, чтобы их легализовать. Также изъяли мобильные телефоны, чтобы пострадавшие не имели возможности пожаловаться, что их эксплуатируют.

"Рабочих расселяли, а затем на 5-6 дней в неделю возили на разные фермы. Их рабочий день превышал общепринятую норму", – проинформировали правоохранители, не уточняя сколько часов в день вынуждены были работать люди.

Отмечается, что никакого финансового вознаграждения они так и не получили под предлогом того, что нужно было платить за проживание и питание. Тех, кто пытался бунтовать, избивали и запугивали.

По информации, предоставленной полицией, злоумышленников задержали 22 октября, а дело возбудили в середине августа этого года, когда поступила первая информация, что в районе населенного пункта Вжесинский могут держать людей, привезенных из-за границы и используемых для тяжелых работ на фермах.

Теперь подозреваемому в торговле людьми грозит до 20 лет тюрьмы. Женщинам сообщили о подозрении в соучастии в преступлении.

Policja Wielkopolska

Policja Wielkopolska

Policja Wielkopolska

Напомним, в Днепропетровской области задержали трех человек за сексуальную эксплуатацию ребенка и торговлю детской порнографией. Организатор-женщина и двое ее сообщников находятся под стражей.