В Луганске взорвался автомобиль — говорят о подрыве военных (фото и видео)

Дорога перекрыта

В пятницу, 18 октября, во временно оккупированном Луганске посреди проезжей части взорвался военный автомобиль. Гражданская машина, которая была рядом, тоже пострадала.

Как сообщает украинский блоггер, журналист и политический обозреватель Денис Казанский, предварительно было взорвано авто российских оккупантов. Однако официально точно не известно, есть ли погибшие и кто погиб.

"Еще один взорванный автомобиль в Луганске – авто российских оккупантов. Насколько можно понять, взорвали именно его, а гражданская легковушка пострадала прямо от этого взрыва. Похоже, ликвидированного кого-то непростого", — говорится в сообщении.

В сети уже появились фото и видео с места событий, где видно, что машина взорвалась во время движения транспорта по трассе. Инцидент произошел близ ДК "Строителей" по улице Оборонной, которая сейчас перекрыта полностью.

По данным пропагандистских каналов, в результате взрыва погиб мужчина и пострадала женщина.

"Следователи, криминалисты и эксперты проводят детальный осмотр. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническое. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства", — говорится в сообщении.

Заметим, что официальной информации о том, кто погиб и почему не было.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине ликвидировали российского полковника-артиллериста, ранее участвовавшего в войне в Сирии.