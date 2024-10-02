Жертв больше, чем от ракетной атаки Ирана: в Тель-Авиве на остановке расстреляли людей (фото, видео)

Стрелков удалось ликвидировать

В израильском городе Тель-Авив произошел теракт — двое мужчин, один из которых был вооружен винтовкой, а другой ножом, расстреляли людей на трамвайной остановке в районе Яффы. Стоит отметить, что погибших в этом происшествии больше, чем от удара 180 ракетами по Израилю 1 октября со стороны Ирана (там погиб один человек).

В результате данного происшествия погибли семь человек и не менее восьми получили ранения. Это один из самых смертоносных терактов за последние годы. Об этом пишет The Times of Israel.

После обстрела двое неизвестных продолжили путь пешком, стреляя и нанося ножевые ранения людям на улице. Полиция сообщает, что сотрудник муниципальной службы безопасности и вооруженные гражданские лица застрелили двух преступников.

Ими оказались Мехмед Халаф Сахер Раджаб и Хасан Мохаммед Хасан Тамими, оба палестинцы, жители Хеврона на Западном берегу.

Пострадавшие были эвакуированы в медицинский центр "Вольфсон" в Холоне и медицинский центр "Ихилов" в Тель-Авиве.

После атаки крайне правый министр финансов Бецалель Смотрич написал в X, что он потребует "выслать семьи террористов в Газу" и разрушить их дома.

Фото: The Times of Israel

Фото: Magen David Adom

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 1 октября Иран совершил массированную ракетную атаку по Израилю. Основной удар направлен на центральные и восточные части страны.