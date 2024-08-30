Таксист Uklon разбился насмерть в Киеве: врезался в столб и погиб на месте (фото, видео)

На месте работали полицейские, спасатели и медики

Вечером в четверг, 30 августа, водитель такси Uklon не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в бетонный столб. В результате аварии автомобиль начал гореть, а его передняя часть превратилась в груду металла.

От полученных травм таксист скончался на месте происшествия. Об этом сообщает ряд киевских Telegram-каналов.

Смертельная авария произошла около 23.50 на улице Борщаговской в Киеве. По направлению к Воздухофлотскому проспекту ехал водитель такси Uklon, который внезапно утратил контроль над транспортным средством и врезался в столб. После столкновения машина начала гореть.

От полученных травм мужчина скончался на месте аварии, а его тело оказалось зажато в салоне металлическими конструкциями.

В момент аварии пассажиров в такси, к счастью, не было.

На месте аварии работали правоохранители, спасатели и медики скорой помощи.

Бойцы ГСЧС деблокировали труп таксиста и достали его из салона.

Коллега погибшего мужчины написал в соцсети о том, что водитель ехал около 80 км/ч и не был пристегнут:

"Водитель погиб, был непристегнут. Стало ему плохо за рулем или заснул — пока неизвестно. Ехал не супер быстро — где-то до 80км/ч. К счастью, в машине не было пассажиров.

Я не знаю какие вам еще нужны фото и аргументы, чтобы вы пристегивались сев в машину. Любую машину. Особенно в такси, где водитель неизвестно сколько за рулем и в каком состоянии. Да-да, пристегиваться надо даже сзади, там тоже есть ремни безопасности и вероятность травмироваться в ДТП", — подчеркнул автор поста.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

По данному факту проводится расследование.

Напомним, в Киеве водитель такси Bolt слушал во время перевозки пассажиров российский шансон и оскандалился заявлениями о Крыме. После замечания пассажирки возникла дискуссия, в ходе которой он заявил, что Крым не был украинский — "нам его просто дали".

В службе такси заявили, что готовы сотрудничать с правоохранительными органами по этому вопросу. Они пообещали предоставить всю необходимую информацию по их официальному запросу.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве водитель такси Uklon решил проучить автомобилиста, который не уступил ему дорогу и напал на него с металлической дубинкой. Неожиданно он получил в ответ несколько сильных ударов и оказался на асфальте.