Неадекват набросился на военного на вокзале в Днепре (видео)

Полиция уже задержала хулигана

В пятницу, 13 сентября 2024 года, в Днепре мужчина набросился на военного и как минимум еще одного прохожего. Инцидент произошел посреди дня на центральном железнодорожном вокзале.

У происшествия было много свидетелей, которые сняли все на видео. Также появилась уже и реакция полиции.

Все случилось в районе обеда. Мужчина в черных штанах и красной футболке приставал к людям на вокзале и провоцировал драки. На роликах видно, что он вел себя очень агрессивно.

После сообщений очевидцев на место прибыла полиция, которая установила, что дебошир, — 25-летний житель Никополя. Его задержали и доставили в управление полиции.

В полиции показали фото мужчины, который бросался на людей в Днепре 13.09.2024

Инцидент квалифицировали по статье об хулиганстве и умышленном нанесении легких телесных повреждений.

Стоит заметить, что в комментариях местные жители ужаснулись происходящему на видео, — их возмутило, что очевидцы просто стояли и снимали все на видео вместо того, чтобы помочь пострадавшим. Также возникли вопросы касательно того, где в тот момент были правоохранители и сотрудники ТЦК, которых часто наблюдали в том районе.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что не только Днепр славится громкими инцидентами, — ранее драка с участием нардепа случилась в Киеве.