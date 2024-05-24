В Одессе громко открыли клубный сезон: не обошлось без массовой драки с людьми в форме

Вечер 24 мая запомнится одесситам не только концертом Монатика, но и побоищем

Вечером в пятницу, 24 мая, в Одессе открыли клубный сезон 2024 с концертов в "Ибице" на Аркадии, — но кроме выступлений артистов там произошла и массовая драка, среди участников которой были и люди в форме. Видео с места событий активно публикуют местные каналы.

Концерты в "Ибице" начались с 19 часов, при этом главным приглашенным артистом стал Монатик. Людей собралось очень много.

Не обошлось и без инцидентов, — десятки людей устроили драку, в которой, судя по всему, были и пострадавшие. На роликах, снятыми очевидцами, видно, что среди участников столкновения были люди в военной форме. Были ли они работниками ТЦК, и почему началась драка, — на момент публикации неизвестно.

Осторожно, на видео есть нецензурная лексика и сцены насилия!

Стоит заметить, что некоторые украинцы с юмором отреагировали на инцидент: "Как в старые добрые", "Классика летняя", "Неужели нельзя нормально отдыхать?", "Все из-за Монатика", "Аркадия везде Аркадия".

Как сообщал "Телеграф", ранее Монатик уже собирал аншлаги в "Ибице" в Одессе, — во время полномасштабной войны там собирается почти столько же людей, как и до вторжения.

Также отметим, что это не первый кричащий инцидент в Одессе за 24 мая, — ранее в самом центре города женщина опорожнилась на мемориал и осквернила флаги.