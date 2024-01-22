На Киевщине в приюте собаки питались костями и ели трупы: реакция полиции и соцсетей (фото, видео)

Животные здесь голодали и были вынуждены ежедневно бороться за свои жизни

Приют, расположенный в Киевской области, превратился в настоящую фабрику смерти и попал в громкий скандал из-за истязаний над четырехлапыми. Здесь владельцы скармливали собакам трупы животных, не давали им воду и оставляли выживать на морозе.

Об этом одной из первых рассказала в Фейсбук Руслана Конищева. По словам девушки, в приюте DOG HELP UKRAINE, расположенном в селе Подлесье Броварского района Киевской области, издеваются над животными. Она подкрепила свои слова видео, которое шокировало широкую общественность.

Так, на кадрах видно, что собаки ходят по костям в вольере без крыши, который абсолютно не приспособлен для жизни. Утверждается, что четырехлапые голодают и вынуждены питаться трупами других животных, а иногда и друг другом.

Волонтерам удалось запечатлеть горы костей и трупы животных (козы и поросенка), которые скармливают голодным собакам. Кроме этого, по заверениям активистов, собаки в приюте не стерилизованы и не имеют документов.

Также активисты отмечают, что владелицей приюта является Яна Майборода, которая в 2018 году стала фигуранткой громкого скандала — у нее в доме обнаружили 20 трупов собак и кошек, которых она истязала и морила голодом. Девушку обвиняли в живодерстве и мошенничестве, так как она собирала с людей деньги на содержание приюта и при этом не заботилась о животных.

Информация о "ферме смерти" дошла до правоохранителей, которые приехали в приют с проверкой. Следователи открыли уголовное производство по факту жесткого обращения с животными.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и проводят тщательную проверку.

Животные жили в ужасных условиях

Тем временем на странице приюта DOG HELP UKRAINE original в Instagram рассказали, что якобы делают все возможное для животных и не издеваются над ними.

"В нашем приюте сейчас действительно трудные времена, к сожалению, большие проблемы с поставкой кормов, написано более 20 запросов и помощи нет. Рабочие то пьют то еще что-то….И когда они в запое и не убраны и грязно и мы едем и убираем и кормим сами….

Мы перебиваемся как можем! А именно — каркасы, кости, каши, фарш, тушки телят и коз из сопутствующих ферм когда есть корм то конечно корм то корм. Любое желание что-то делать когда тебя только травят тыкают ту Майбороду везде где только можно, а на деле помощи 0", — говорят там.

Новость о приюте, в котором истязают животных взволновала широкую общественность и люди начали требовать справедливого наказания для всех, кто причастен к организации "приюта":

Историю о скандальном прияюте рассказал также известный украинский актер Алексей Суровцев, который после вторжения РФ занялся спасением котов и открыл в Киеве приют для них. Его за это прозвали кошачьим ангелом-спасителем.

Так, Суровцев поехал в приют и своими глазами увидел весь тот ужас, который там творился. Волонтер рассказал о том, что животные действительно проживают в страшных условиях и нуждаются в лечении и помощи.

Будем надеяться, что виновные понесут справедливое наказание, а животные обретут любящих хозяев, которые будут о них заботиться.

Важно: информация о том, что именно Яна Майборода причастна к содержанию приюта DOG HELP UKRAINE официально не подтверждена.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве неизвестные выбросили в мусорный бак домашних животных. Известно, что в мусорном контейнере киевляне обнаружили пакет в котором находился декоративный кролик и красноухая черепаха. Неравнодушные граждане позвонили волонтерам, которые доставили животных в больницу.