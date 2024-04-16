Задавил пенсионера насмерть, но остался на свободе: суд принял решение по 19-летнему юноше

Юноша ехал со скоростью более 150 км/ч

Во Львове Железнодорожный районный суд вынес приговор 19-летнему молодому человеку, который насмерть сбил пешехода пожилого возраста. Ему были назначены четыре года тюрьмы, но виновник ДТП был освобожден от отбывания наказания с трехлетним испытательным сроком.

Об этом говорится в приговоре суда, обнародованном в судебном реестре в апреле 2024 года. Отмечается, что юноша ехал со скоростью более 150 км/ч и сбил пенсионера на пешеходном переходе.

Авария произошла утром 20 декабря 2023 на ул. Городоцкой возле выезда из Львова. Тогда 19-летний житель Львова Богдан Василиха, находившийся за рулем авто Volvo S80, превысив скорость и невнимательный, сбил 73-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу. Следствие пришло к выводу, что водитель ехал, значительно превысив скорость, а именно 156,6 км/ч. От полученных травм пенсионер погиб.

Обвиняемый в суд признал свою вину, заявив, что ехал со скоростью около 100 км/ч, вовремя не заметил пешехода и пытался избежать столкновения, но не смог. Также, по его словам, он возместил потерпевшим нанесенный ущерб.

Известно, что дело рассмотрела судья Олеся Постыгач, которая исследовала все материалы и признала Богдана Василиху виновным в совершении смертельного ДТП. Ему назначили четыре года тюрьмы с трехлетним запретом на управление транспортными средствами, но освободили от основного наказания с трехлетним испытательным сроком. Приговор еще можно оспорить.

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