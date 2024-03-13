Возле Ровенской АЭС нацгвардеец насмерть сбил пешехода: как это произошло (фото)

Водитель был трезв

В Ровенской области произошло смертельное ДТП. Там военнослужащий Нацгвардии сбил пешехода.

Об этом пишет издание "РівнеМедіа", ссылаясь на информацию ГБР. По его данным инцидент произошел 13 марта в городе Вараш около Ровенской АЭС.

При этом правоохранители подчеркнули, что происшествие случилось не на территории станции.

"Авария произошла недалеко от Ровенской АЭС, однако не на ее территории, как это распространяется в соцсетях. По результатам освидетельствования установлено, что водитель был за рулем трезвым. Также он не покидал место ДТП и дождался приезда медиков и правоохранителей", — сообщила журналистам спикер Теруправления ДБР в Хмельницком Екатерина Герасимук.

Следствием установлено, что 21-летний военнослужащий, управляя собственным автомобилем, совершил наезд на 42-летнего мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу. В результате чего пострадавший погиб на месте.

Предварительно аварию квалифицируют как нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

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