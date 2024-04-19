В Киеве горела квартира, набитая животными: некоторых из них спасти не удалось (фото, видео 18+)

Причину пожара предстоит устанавить правоохранителям

В пятницу, 19 апреля, в Соломенском районе Киева произошел пожар в многоэтажном доме. Как оказалось, в квартире находилось большое количество животных, которых оперативно принялись спасать бойцы ГСЧС.

К сожалению, некоторые из котов все же погибли во время пожара. Подробнее о произошедшем рассказали в пресс-службе ГСЧС в городе Киев.

Так, около 14:33 спасателям поступило сообщение о том, что на первом этаже многоэтажного дома расположенного в Соломенском районе Киева вспыхнул пожар. Прибыв на улицу Ушинского бойцы ГСЧС оперативно приступили к ликвидации возгорания.

Место происшествия

Как оказалось, в квартире находилось большое количество животных. Спасателям удалось вынести на свежий воздух более десятка собак и кошек с котятами.

К сожалению, шестерых котов спасти не удалось и они погибли в результате пожара.

Погибло 6 котов

Спасатели установили, что в квартире горели домашние вещи. Пожар был ликвидирован буквально за полчаса.

Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить компетентным органам. По данному факту проводится расследование.

Пожар произошел по улице Ушинского

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