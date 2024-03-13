Жуткое зрелище: в Киеве на пустыре обнаружили десятки урн с прахом людей (видео)

Неожиданную находку сделали киевляне во время вечерней прогулки

На днях в Подольском районе столицы на одном из пустырей люди обнаружили железные урны для кремации, внутри которых находился прах усопших. Каждый контейнер был подписан и уложен в полиэтиленовый пакет или коробку.

Всего на пустыре были обнаружены десятки урн и это не на шутку встревожило местных жителей. На место происшествия был вызван наряд полиции. Об этом сообщили в Телеграм-канале "Киев оперативный".

На данный момент известно, что на улице Сырецкой прохожие наткнулись на страшную находку. Так, на одном из пустырей обнаружили коробки и пакеты, внутри которых лежали погребальные урны с прахом сожженных в крематории тел покойников.

Стоит отметить, что на урнах есть гравировки с указанием имен и фамилии покойных, а также их дат рождения и смерти. Всего на пустыре было обнаружено 36 урн с прахом усопших.

Неравнодушные граждане обратились в полицию и вызвали на место происшествия правоохранителей.

Как оказалось, пустырь обследовали и здесь действительно было найдено 36 погребальных урн с вероятным прахом умерших людей. Об этом сообщает сайт "ТСН" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных оранах.

По данному факту начато уголовное производство по статье 297 УК Украины: "Надругательство над могилой, другим местом захоронения, над телом (останками, прахом) умершего или над урной с прахом умершего, а также незаконное завладение телом (останками, прахом) умершего, урной с прахом умершего, предметами, находящимися на (в) могиле, в другом месте захоронения, на теле (останках, прахе) умершего".

Продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к совершению этого правонарушения.

Стоит отметить, что место, где были обнаружены урны с прахом, предположительно, может находиться неподалеку от Куреневского кладбища.

Урны с прахом нашли на улице Сырецкой

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве нашли решение по кладбищу домашних животных. Было принято решение — существующие захоронения никто не будет трогать, однако вместо бетонных и пластиковых надгробий здесь будут посажены деревья и кустарники.