"Это был ад": новые подробности ДТП с маршруткой на Днепропетровщине, где погибло много людей (видео)

Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства

Выросло количество погибших в результате ДТП с участием маршрутки на трассе Днепр-Павлоград, которое произошло в воскресенье 17 марта. В результате опрокидывания автобуса погибли пять пассажиров, еще 13 человек получили телесные повреждения разной степени.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области. По данным правоохранителей, водитель микроавтобуса задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ведомости по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает местный 11 канал, предварительно установлено, что 61-летний водитель маршрутного такси Mercedes Sprinter, тоже получивший травмы, не справился с управлением, когда перед ним начал разворачиваться грузовик. Он нажал на тормоз и выехал за пределы проезжей части, в результате чего автомобиль опрокинулся.

Один из очевидцев аварии рассказал журналистам, что к погибшим пассажирам на место ДТП съезжались их родственники. По его словам, на месте аварии "был ад". Он также сообщил, что среди жертв был один военный.

Отмечается, что удар был такой силы, что из закрытой маршрутки людей выбросило на несколько метров. По словам очевидца, женщину отбросило от маршрутки на 20 метров.

По данным журналистов, в настоящее время четверо пострадавших в тяжелом состоянии остаются в областной больнице. Среди них двое военных и двое гражданских, один в критическом состоянии.

По данным врачей, самому тяжелому пострадавшему 48 лет. Он имеет перелом шейного позвонка, нижнюю параплегию (паралич обеих нижних конечностей), ушибы головы и грудной клетки.

Напомним, поздно вечером в воскресенье, 17 марта, в Ивано-Франковской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В селе Дора, неподалеку от Яремче, легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с кроссовером.