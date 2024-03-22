В торговом центре под Москвой открыли стрельбу: много погибших - СМИ

Известно якобы о 12 погибших

В пятницу, 22 марта, в торговом центре "Крокус Сити", который находится в Подмосковье, произошла стрельба. Очевидцы сообщают, что есть погибшие и раненые.

В сети уже распространяют видео с места событий, где видно, что инцидент произошел в концертном зале "Крокус Сити Холл". После этого в здании начался пожар.

По словам очевидцев, мужчина открыл стрельбу из автомата. Пока известно минимум о 12 пострадавших, по данным СМИ. И более 100 человек заблокированы в здании.

На видео, которые публикуют телеграмм-каналы видно, что люди бегут из здания. Также есть кадры, где показаны погибшие.

В сети уже есть видео, на которых видно, что неизвестные люди открыли стрельбу на входе в ТЦ.

После стрельбы начался пожар, сообщают, что горит крыша "Крокус Сити Холл".

Напомним, недавно западные дипломаты предупреждали своих граждан о возможности терактов в Москве.

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