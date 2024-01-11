В Киеве человек выпал с 18 этажа: что известно на данный момент

Причины и обстоятельства трагедии предстоит установить следствию

В четверг, 11 января, в Дарницком районе столицы произошла трагедия — здесь из окна многоэтажки выпал человек. По предварительным данным, это была женщина, которая от полученных травм, к сожалению, скончалась на месте происшествия.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Киев INFO". Правовая квалификация событию будет присвоена после проведения всестороннего расследования.

На данный момент известно о том, что в Дарницком районе столицы с 18 этажа жилого дома выпал человек. Трагедия произошла по улице Елены Пчилки, 4.

На месте происшествия работали медики скорой помощи и несколько экипажей правоохранителей.

Место трагедии

Пользователи соцсетей заявили, что из окна многоэтажки выпала женщина лет 40-50, которая проживала в этом доме. На ней был, якобы, был надет домашний халат и она выпала из окна собственной квартиры.

К сожалению, от полученных травм она погибла на месте происшествия.

Данную информацию, на момент публикации материала, в правоохранительных органах не подтвердили.

Был ли это суицид или же несчастный случай — неизвестно. Причины и обстоятельства произошедшего будет установливать следствие.

Трагедия произошла в доме по улице Елены Пчилки, 4

Как ранее сообщал "Телеграф", в столице участились случаи падения людей с высоты. Так в начале ноября в Соломенском районе Киева произошла трагедия — с открытого балкона, расположенного на восьмом этаже, выпал молодой человек. Он, к сожалению, погиб.

Кроме этого, в конце ноября в Печерском районе Киева молодой мужчина упал с высоты. Очевидцы вызвали медиков скорой помощи, однако от полученных травм человек скончался на месте происшествия.