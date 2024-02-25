На Буковине среди кладбища нашли обгоревшее тело мужчины: детали и фото

Продолжается досудебное расследование

В Черновицкой области на одном из кладбищ нашли частично обгоревшее тело неизвестного. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства инцидента.

Об этом сообщает полиция Черновицкой области. По словам правоохранителей, это тело 62-летнего жителя Черновиц.

Осмотрев территорию полицейские обнаружили бутылку со спиртосодержащим веществом. Как отметили в сообщении, видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.

Нашли тело мужчины. Фото — Полиция Черновицкой области

Тело мужчины было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти. Сведения о происшествии следственные полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по правовой квалификации ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай". Продолжается досудебное расследование.

Ранее "Телеграф" писал, что в центре Киева избили и обворовали военного. Его ударили кирпичом по голове. Потерпевший обратился в Шевченковское управление полиции и рассказал о разбойном нападении. По его словам, двое мужчин подбежали к нему сзади и ударили кирпичом по голове, когда он шел по улице. Когда он пришел в себя, он заметил, что у него нет мобильного телефона, кошелька и золотого кольца.