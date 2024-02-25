На Буковине среди кладбища нашли обгоревшее тело мужчины: детали и фото
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Продолжается досудебное расследование
В Черновицкой области на одном из кладбищ нашли частично обгоревшее тело неизвестного. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства инцидента.
Об этом сообщает полиция Черновицкой области. По словам правоохранителей, это тело 62-летнего жителя Черновиц.
Осмотрев территорию полицейские обнаружили бутылку со спиртосодержащим веществом. Как отметили в сообщении, видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.
Тело мужчины было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти. Сведения о происшествии следственные полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по правовой квалификации ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай". Продолжается досудебное расследование.
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