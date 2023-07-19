Избили и оставили умирать? В Киеве расследуют "внезапную" смерть бойца ВСУ в больнице
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Мужчина был переведен в реанимацию и на следующий день он умер
В одной из больниц Соломенского района Киева умер 31-летний военнослужащий, который несколько недель проходил лечение.
Об этом в среду, 19 июля, сообщает пресс-служба Полиции Киева.
Так, 16 июля друг умершего, который проходил вместе с ним лечение в одной палате, заметил его на улице на территории больницы в неадекватном состоянии. Об этом мужчина сказал охране медучреждения.
"Сотрудники муниципальной охраны вместе с медиками доставили пострадавшего в палату, позже мужчина был переведен в реанимацию. На следующий день, 17 июля, врачи констатировали смерть военнослужащего", — говорится в сообщении.
После смерти военнослужащего, на место прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители опросили сотрудников больницы и охранников, а также изъяли видео с бодикамер работников охраны и записи с камер внешнего видеонаблюдения. Вместе с тем криминалисты осмотрели бомбоубежище, в которое тем вечером заходил военный.
По данному факту начато два уголовных производства:
- по ч. 1 ст. 115 УК – умышленное убийство;
- по ч. 1 ст. 140 УКУ – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником.
Окончательная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. Но уже сейчас выяснились новые жуткие подробности.
Так, местные Telegram-каналы публикуют фото и информацию, которая может пролить больше света на ситуацию. Фотографии и видео не публикуются по морально-этическим соображениям, но вы можете посмотреть их тут. На них невооруженным взглядом можно увидеть следы жестокого избиение и даже, вероятно, пыток (руки погибшего находились привязанными к кровати). Синяки и ушибы на теле погибшего находятся буквально везде, а на момент смерти военный весь находился в крови и испачканной одежде (по какой причине больному банально не вытерли лицо от крови — пока неизвестно). Тут следует отметить, что гибель воина констатировали на следующий день после инцидента, а это значит, что в таком виде и состоянии он находился сутки.
Авторы поста, в котором публикуются шокирующие фото и видео утверждают, что вышеуказанные травмы больной получил от охранников.
"Был брошен умирать на улице. Только через 4 часа попыток заставить медработников выполнить свой долг, его друг вызвал скорую. После этого Вадима (имя погибшего — Ред.) занесли в помещение больницы №4", — говорится в сообщении.
Также там объяснили ситуацию с привязанными руками погибшего. Якобы это сделали медики вместо того, чтобы оказывать помощь, а "через 16 часов врачи заявили, что настала "внезапная смерть".
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Одессе военный сообщил в полицию о смерти своей жены и сына. Он нашел их мертвыми в собственной квартире. Следов насильственной смерти на их телах, предварительно, не обнаружено.